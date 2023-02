Het regent renteverhogingen. Van spaarboekje veranderen is verleidelijk, maar speelt u dan de opgebouwde getrouwheidspremie van het vorige boekje kwijt? Niet noodzakelijk.

De internetbank MeDirect verhoogde op 7 februari voor de vierde keer in minder dan vier maanden de rente op de spaarrekeningen. Wie de hoogst mogelijke spaarrente najaagt, heeft de voorbije weken en maanden werk gehad om alle renteverhogingen bij te houden. Maar loont het altijd om een spaarboekje te sluiten en een ander boekje te openen met een hogere rente en/of getrouwheidspremie? Er is een addertje onder het gras in de vorm van de getrouwheidspremie, die u pas ontvangt wanneer u erin slaagt twaalf maanden aan één stuk door van uw spaargeld te blijven.

...

De internetbank MeDirect verhoogde op 7 februari voor de vierde keer in minder dan vier maanden de rente op de spaarrekeningen. Wie de hoogst mogelijke spaarrente najaagt, heeft de voorbije weken en maanden werk gehad om alle renteverhogingen bij te houden. Maar loont het altijd om een spaarboekje te sluiten en een ander boekje te openen met een hogere rente en/of getrouwheidspremie? Er is een addertje onder het gras in de vorm van de getrouwheidspremie, die u pas ontvangt wanneer u erin slaagt twaalf maanden aan één stuk door van uw spaargeld te blijven.Veel Belgische banken hebben hun basisrente en/of getrouwheidspremie verhoogd. Moet u wachten om te veranderen tot de getrouwheidsperiode van twaalf maanden voor het oude boekje afgelopen is?Het hangt ervan af hoe hoog die premie was. Als uw huidige spaarboekje het minimum van 0,01 procent basisrente en 0,1 procent getrouwheidspremie biedt, heeft u weinig te verliezen. MeDirect en NIBC Direct hebben vandaag spaarboekjes met een premie van respectievelijk 1,2 en 1,1 procent, of tien keer zoveel, boven op een basisrente van 0,3 procent. Behalve verhogingen van rentevoeten op bestaande spaarrekeningen hebben we ook de oude truc met de nieuwe spaarboekjes zien terugkeren, een fenomeen dat was uitgestorven met de daling van de rente tot historisch lage niveaus. Zo heeft de fusiebank Crelan/AXA er sinds 1 februari twee nieuwe spaarrekeningen bij, die allebei in totaal 1 procent aan intresten gaan opbrengen voor wie zijn geld een jaar kan laten staan (0,2% basisrente + 0,8 getrouwheidspremie). Bij Crelan gaat het om het Horizon Plus Boekje en bij AXA om de start2bank fidelity plus-spaarrekening. Let op: de basisrente op andere, reeds langer bestaande boekjes bij Crelan en AXA ligt hoger (0,35%). Voor wie zijn geld geen jaar kan missen, is enkel de basisrente van tel en zijn die nieuwe spaarrekeningen dus minder interessant. Maar voor wie zijn geld langere tijd kan missen is het mogelijk wel interessant om te switchen. De voorbije weken kwamen behalve Crelan/AXA nog tal van andere banken met een hogere vergoeding voor nieuwe spaarboekjes op de proppen. Onder meer Belfius, BNP Paribas Fortis en Deutsche Bank lanceerden nieuwe spaarformules en KBC haalde een oude spaarformule vanonder het stof. Loyale klanten die het nieuws niet op de voet volgen, en die hun geld niet verhuizen naar de nieuwe spaarboekjes maar op de 'oude' boekjes laten staan, lopen die hogere vergoeding dus mis.Zijn de klanten die switchen tussen beide boekjes dan hun premie kwijt?Neen. Sinds 1 januari 2014 is de getrouwheidspremie meeneembaar. "Het gaat om een proportionele overdracht", legt een woordvoerder van de bankenkoepel Febelfin uit. "Je kunt de lopende termijn en de bijbehorende getrouwheidspremie meenemen als je spaargeld overschrijft tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen, op voorwaarde dat de rekeningen van dezelfde bank zijn en je de houder van beide rekeningen bent."Stel dat u op 1 juli 2020 1.000 euro heeft gestort op uw spaarrekening X. Zeven maanden later, op 1 februari 2021, heeft u dat bedrag overgezet naar spaarrekening Y bij dezelfde bank. Dan zal de getrouwheidspremie op 1 juli 2021 verworven zijn en krijgt u 7/12de van de premie van spaarrekening X en 5/12de van de premie van spaarrekening Y.