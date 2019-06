Iets betalen wordt binnenkort even gemakkelijk en kosteloos als een foto liken. Tenminste, als u dat doet met de libra-munt waar Facebook zijn schouders onder zet. Klinkt aantrekkelijk, maar misschien is het wel een deal met de duivel.

"Libra is een eenvoudige wereldmunt en een financiële infrastructuur die miljarden mensen helpt." Zo luidt de missie van het consortium dat vorige week met zijn plannen voor een wereldwijde virtuele munt uitpakte, de libra. Facebook is de drijvende kracht achter het project, en drukt er zijn hyperambitieuze stempel op. Volgend jaar al zouden mensen van over heel de wereld nagenoeg kosteloos libra's naar elkaar kunnen sturen via het internet, met hetzelfde gemak zoals we nu met een smartphone berichten of foto's sturen.

