'Wellicht hebben we nog een aantal maanden om geleidelijk aan aandelen bij te kopen.' Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Een stevige eindejaarsrally is volgens ons enkel mogelijk als er relatief snel een verregaand handelsakkoord komt tussen de Verenigde Staten en China. Maar die kansen zijn niet overweldigend groot. Politiek zou het voor de herverkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump ideaal zijn een deal met de Chinezen te presenteren tegen eind of begin volgend jaar. Het uitzicht op een akkoord is ook al een goede zaak voor beurzen die altijd proberen te anticiperen.

...