Allegro, het grootste e-commerceplatform in Polen, heeft maandag zijn beursdebuut gemaakt. Het gaat om de grootste Poolse IPO ooit, waarbij in totaal omgerekend 2,4 miljard euro is opgehaald.

Bij de beursgang verkregen investeerders in totaal 246,8 miljoen bestaande en nieuwe aandelen van het bedrijf, aan een intekenprijs van 43 zloty per aandeel, aan de bovenkant van de prijsvork. De IPO leverde Allegro een waardering op van meer dan 44 miljard zloty, omgerekend 9,8 miljard euro, waarmee het platform de videogamesproducent CD Projekt, bekend van de spelletjesreeks The Witcher, voorbijsteekt als bedrijf met de grootste beurswaarde.

Bij opening van de handel op maandag, stegen de aandelen van Allegro al met meer dan 51 procent naar 65 zloty per stuk.

Allegro is de meest populaire onlinewinkelplaats in Polen, populairder dan Amazon. Die Amerikaanse e-commercegigant moet wel nog een Poolse website lanceren. Momenteel kunnen Poolse consumenten gebruikmaken van de Poolstalige versie van de Duitse website van Amazon.

Allegro is in 1999 opgericht als een lokale versie van eBay. Allegro verbindt meer dan 100.000 verkopers met ongeveer 12 miljoen actieve kopers.

