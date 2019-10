Bij DWS zit duurzaam beheer in de lift. De vermogensbeheerder beheert in dat segment meer dan 47 miljard euro.

"De trend van het duurzame beleggen is structureel. De vraag van beleggers naar producten die toelaten om maatschappelijk verantwoord te beleggen, is al enkele jaren enorm aan het toenemen", benadrukt Kevin Dunzel van DWS. Zo heeft de Duitse beheerder zich ertoe verbonden ESG-factoren (environmental, social and corporate governance) op te nemen in het beheersproces van verschillende beleggingsstrategieën. "Het is vandaag onze verantwoordelijkheid om de impact van niet-financiële risico's te integreren in het beheer van de fondsen."

ESG Engine

Daartoe heeft DWS een ratingmodel ontwikkeld voor alle vermogenscategorieën. "Onze ESG Engine gebruikt een grote hoeveelheid data om bedrijven een rating te geven van A tot F. Wij maken gebruik van de gegevens van externe verkopers zoals MSCI en Sustainalytics, die elk gespecialiseerd zijn in verschillende types gegevens." Controversiële sectoren en bedrijven die de tien beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties overtreden, zal DWS uitsluiten.

"Onze ESG-fondsen zullen hoofdzakelijk beleggen in bedrijven in de bovenste helft van de rangschikking, met een rating van A tot C. Bedrijven met een E- en F-rating worden uitgesloten." Aandelen met een D-rating zitten in de grijze zone. Beheerders kunnen er hun kans wagen, als een bedrijf veel inspanningen aan het leveren is om zijn duurzaamheidsprofiel te verbeteren en in de nabije toekomst zou kunnen evolueren naar een C-rating. Op dezelfde manier krijgen soevereine overheden een rating van A tot F, waarbij 50 procent van de rating afhangt van de beoordeling van het NGO Freedom House, dat de toestand van de democratie en de burgerlijke en politieke vrijheden gebruikt als belangrijkste ratingcriteria.

Gemengd beheer

DWS beheerde eind vorig jaar 47 miljard euro aan verantwoorde beleggingen. Een van die producten is DWS ESG Multi Asset Dynamic, dat van Morningstar een vijfsterrenrating heeft gekregen en de laatste tien jaar een gemiddeld rendement van 8,8 procent op jaarbasis kan voorleggen. "Het gebruik van ESG-factoren heeft geen fundamentele verandering met zich meegebracht in de manier waarop de beheerders kunnen diversifiëren tussen activaklassen en effecten. Uit 90 procent van de empirische studies daarover blijkt dat het gebruik van ESG-factoren een neutrale of positieve impact heeft op het rendement. Dat product is het bewijs dat het gebruik van ESG-gegevens geen nadelige impact heeft gehad op het rendement in vergelijking met traditionele beleggingsmethodes", aldus Kevin Dunzel.