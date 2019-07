De rentetarieven in de eurozone blijven donderdag dalen, ook de Belgische langetermijnrente.

De Belgische langetermijnrente duikelde donderdagmiddag onder de -0,07 procent. De Duitse tienjaarsjaarsrente zakte voor het eerst zelfs onder de -0,4 procent. Dat is dus lager dan de depositorente, die centrale banken moeten betalen om hun geld bij de ECB te stallen.

Analisten wijzen op het feit dat er nog steeds vanuit wordt gegaan dat de ECB haar monetair beleid verder zal versoepelen, ook als Christine Lagarde dit najaar aan het stuur komt zitten. Beleggers kijken daarbij niet enkel naar Duitse overheidsobligaties, maar ook naar meer riskante zoals Italiaans of Grieks staatspapier, waardoor de rente (yield) overal daalt. Analisten verwachten dat het laagste punt nog niet is bereikt.

Voor de Europese overheden is de lage rente goed nieuws, want dat betekent dat zij minder rentelasten moeten betalen op het herfinancieren van hun schulden. Zowel Spanje als Frankrijk haalde donderdag geld op aan uitzonderlijk lage tarieven. Ook België zal in de toekomst minder moeten betalen. Sinds 2007 leverde de lage rente de Belgische overheid al 70 miljard euro op, berekende De Tijd donderdag.