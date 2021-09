De Dax, de belangrijkse beursbarometer van Duitsland, bestaat sinds maandag uit 40 in plaats van 30 bedrijven. Er gelden ook strengere regels voor lidmaatschap.

Bedoeling van de hervorming - de belangrijkste in meer dan 30 jaar - is een accurater beeld te vormen van de Duitse economie. De Dax werd jarenlang gedomineerd door bedrijven uit de chemische sector, de bankwereld en de auto- en energiesector. Met de uitbreiding krijgen ook bijvoorbeeld internetbedrijven een prominentere plaats.

De Dax krijgt er met Airbus meteen een zwaargewicht bij. De Duits-Franse vliegtuigmaker is met afstand de nieuwkomer met de grootste beurswaarde. Maar bijvoorbeeld ook sportschoenenmaker Puma, onlinemodebedrijf Zalando of maaltijdenbezorger HelloFresh behoren voortaan tot de sterindex.

Strengere regels

Meteen worden de regels ook een pak strenger. Aanleiding hiervoor is het schandaal rond het Duitse fintechbedrijf Wirecard, één van de grootste fraudezaken ooit in het Duitse bedrijfsleven. In 2020 bleek dat de boekhouding van Wirecard - actief rond betaaloplossingen - voor een groot deel uit lucht bestond. Toch kon het aandeel nog maanden lang deel blijven uitmaken van de Dax.

De Duitse beurs gaat daarom in plaats van éénmaal per jaar nu tweemaal per jaar de Dax grondig doorlichten. En enkel bedrijven die winst maken, kunnen nog lid worden

Bedoeling van de hervorming - de belangrijkste in meer dan 30 jaar - is een accurater beeld te vormen van de Duitse economie. De Dax werd jarenlang gedomineerd door bedrijven uit de chemische sector, de bankwereld en de auto- en energiesector. Met de uitbreiding krijgen ook bijvoorbeeld internetbedrijven een prominentere plaats. De Dax krijgt er met Airbus meteen een zwaargewicht bij. De Duits-Franse vliegtuigmaker is met afstand de nieuwkomer met de grootste beurswaarde. Maar bijvoorbeeld ook sportschoenenmaker Puma, onlinemodebedrijf Zalando of maaltijdenbezorger HelloFresh behoren voortaan tot de sterindex.Meteen worden de regels ook een pak strenger. Aanleiding hiervoor is het schandaal rond het Duitse fintechbedrijf Wirecard, één van de grootste fraudezaken ooit in het Duitse bedrijfsleven. In 2020 bleek dat de boekhouding van Wirecard - actief rond betaaloplossingen - voor een groot deel uit lucht bestond. Toch kon het aandeel nog maanden lang deel blijven uitmaken van de Dax. De Duitse beurs gaat daarom in plaats van éénmaal per jaar nu tweemaal per jaar de Dax grondig doorlichten. En enkel bedrijven die winst maken, kunnen nog lid worden