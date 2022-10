In volatiele beurstijden zijn beleggers op zoek naar rust en stabiliteit. Dat vinden ze bij infrastructuur, zegt Heiko Schupp, van de vermogensbeheerder Columbia Threadneedle.

Wat zijn de stabiliserende trekjes van infrastructuurbeleggingen?

"Daar zijn veel misverstanden over. Je kunt niet veralgemenen en zeggen dat álle infrastructuurbeleggingen bescherming bieden tegen een recessie."

Hoe beïnvloeden inflatie, economische groei en rente de infrastructuursector?

"Ze hebben elk op hun manier een impact op de verschillende types infrastructuur, zoals voor transport of energie. Inflatie is voor bijna alle infrastructuuractiva een voordeel, omdat ze hogere prijzen doorrekenen. In de meeste gevallen is er een positief verband met het bruto binnenlands product (bbp). Wanneer dat groeit, groeien de inkomsten uit infrastructuur. Bij de rente heb je een omgekeerd verband: wanneer de rente stijgt, dalen de inkomsten. In een portefeuille kun je dat groei- en rente-effect balanceren en de inkomensstromen vrij stabiel houden."

Verandert de energiecrisis de vooruitzichten voor infrastructuur in hernieuwbare energie?

"Wij blijven geïnvesteerd in windmolenparken en waterkrachtcentrales. De komende periode is het wel raadzaam wat voorzichtiger zijn vanwege de vele onzekerheden en de schommelingen op de energiemarkten. Dat zal een impact hebben op de rol van hernieuwbare infrastructuur en de inkomsten daaruit, maar op lange termijn zal daar weinig van te merken zijn."

