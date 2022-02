Opnieuw staan Rusland en het Westen lijnrecht tegenover elkaar. Het dreigende conflict in Oekraïne roept nare herinneringen op aan de Koude Oorlog van vele decennia geleden. En dat is zorgwekkend voor de financiële markten.

Het stormt tegenwoordig overal. Niet alleen buiten, maar ook op de financiële markten. De geopolitieke spanningen lopen verder op. De Amerikanen blijven maar druk zetten op Rusland met hun aanhoudende beweringen dat het grootste land ter wereld binnenkort Oekraïne zal binnenvallen. Rusland doet niet echt veel moeite om de meer dan 100.000 soldaten te verantwoorden die het aan de grenzen heeft samengebracht in een omsingeling van Oekraïne.

Dat maakt de financiële markten nerveus. Opnieuw staan Rusland en het Westen lijnrecht tegenover elkaar. Het dreigende conflict in Oekraïne roept nare herinneringen op aan de Koude Oorlog van vele decennia geleden. En dat is zorgwekkend voor de financiële markten.

De beurswijsheid wil dat zodra schoten worden gelost en kanonnen bulderen, het hek van de dam is en de paniek toeslaat. Maar ook dat je dan mag kopen, omdat het emotionele beleggen het dan overneemt van de fundamentele gegevens.

Bovendien sluimert op de achtergrond het probleem genaamd inflatie, en de bijbehorende dreiging van een flink aantal Amerikaanse renteverhogingen. In die context blijft de kans groot dat de volatiele periode nog een tijdje aanhoudt op de beurzen.

Resultatenseizoen

Te midden van die grote geopolitieke spanningen wordt deze week de piekweek voor de Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Zowat de helft van de Bel-20-bedrijven komt de komende dagen met zijn jaarcijfers van 2021. Niet alleen de Bel-20'ers komen met resultaten. In totaal geven 25 Belgische beursgenoteerde bedrijven inzicht in hoe het afgelopen jaar is verlopen.

De Bel-20'ers zijn Aedifica, Ageas en Solvay op woensdag, AB InBev, Cofinimmo, Galapagos en UCB op donderdag. Er zal ook met meer dan gewone aandacht gekeken worden naar de cijfers van onder meer Balta Group, Bekaert, bpost, Deceuninck, EVS en Van de Velde. Een speciale vermelding hebben we voor Recticel, waar zich in de persoon van Filip Balcaen (Baltisse)uiteindelijk toch een 'witte ridder' gemeld heeft. Hij heeft het overgrote deel van het belang van het Oostenrijkse Greiner overgekocht.

