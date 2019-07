De Dow-Jonesindex van de aandelenbeurs in New York heeft donderdag voor het eerst de kaap van 27.000 punten gerond.

De Dow bereikte rond 15.45 uur (Belgische tijd) een stand van 27.007,86 punten. Meteen daarna zakte de graadmeter alweer wat terug, naar een plus van 0,5 procent op ruim 27.003 punten.

De Dow Jones Industrial Average stamt uit 1896 en houdt het koersverloop van dertig toonaangevende fondsen op Wall Street bij. De graadmeter was vorig jaar ook al aan een recordopmars bezig, maar mede door de handelsoorlog en afzwakkende economie zakte het sentiment weer wat in. De laatste maanden is weer sprake van een duidelijk opwaartse lijn.

De breder samengestelde S&P 500 stond tussentijds 0,2 procent hoger op 3.000 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won ook 0,2 procent, tot 8.216 punten.

Het sentiment op Wall Street wordt nog altijd gestut door de woorden van president Jerome Powell van de Federal Reserve. Beleggers maakten woensdag uit zijn getuigenis voor het Huis van Afgevaardigden op dat er waarschijnlijk een renteverlaging aankomt.

Op het handelsfront klonken daarnaast bemoedigende geluiden vanuit Peking. Het Chinese ministerie van Handel laat weten dat een akkoord in het handelsconflict met de VS mogelijk is, zolang er aandacht is voor zorgen van beide kanten.