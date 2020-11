Op Wall Street is de beursindex Dow Jones dinsdag voor het eerst in zijn geschiedenis voorbij de kaap van 30.000 punten gegaan.

Voor de corona-uitbraak in februari in China was de Dow ook al goed op weg naar de symbolische grens van 30.000 punten. Maar op vier weken tijd kreeg de index een klap van meer dan 10.000 punten, of bijna 40 procent. Hij belandde zo onder de 20.000 punten. Begin september waren die verliezen weer verdwenen.

De Dow Jones Industrial Average is samengesteld uit de aandelen van dertig grote Amerikaanse bedrijven, zoals bijvoorbeeld Apple, Boeing, Coca-Cola en Nike. Rond 17.30 uur Belgische tijd noteerde de Dow Jones met een winst van 1,42 procent op 30.010,96 punten.

Elders op de beurs van New York was Tesla een van de blikvangers. Het aandeel van de producent van elektrische wagens won meer dan 4 procent, waardoor de beurswaarde van het bedrijf voor het eerst boven de 500 miljard dollar uitsteeg.

Dankzij de recente koersstijgingen van Tesla is diens topman Elon Musk opgeklommen naar de tweede plaats in de rangschikking van rijkste mensen ter wereld, zo bleek eerder al. Musk stak Microsoft-oprichter Bill Gates voorbij, zo berekende het economisch persagentschap Bloomberg. Op de eerste plaats staat Jeff Bezos, grote baas van Amazon.

