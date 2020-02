'De forse beursklim van het afgelopen decennium was vooral een Amerikaans fenomeen, maar ook enkele belangrijke Europese indexen staan klaar om historische pieken te bereiken', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Het blijft opmerkelijk dat de Amerikaanse beurs al meer dan een decennium aan een stuk stijgt. De Dow Jones-index is niet meer de meest relevante index op Wall Street - dat is intussen de Standard&Poor's500-index - maar het is wellicht nog altijd de bekendste beursindex ter wereld. De index staat op het zucht (ruim 2%) van de grens van 30.000 punten.Als die kaap wordt gerond, komt het cijfer van 36.000 punten in het vizier. Dat lijkt ons een valabel mikpunt voor de komende zes tot twaalf maanden. Bij wie al wat jaren op de beursvloer aanwezig is, zou er bij Dow 36.000 een belletje moeten rinkelen. Het was de titel van een ophefmakend boek van de columnist James Glassman en de econoom Kevin Hassett, gepubliceerd op 1 oktober 1999. Ze beweerden dat aandelen zwaar ondergewaardeerd waren en dat de Dow Jones-index tegen de periode 2002-2004 het niveau van 36.000 punten zou bereiken.Dat was een straffe prognose, want de aandelenmarkten stegen al jaren en de Dow Jones had er een spectaculaire klim op zitten van afgerond 800 punten in 1982 tot ruim 10.000 punten op het moment van de verschijning van het boek. De kernboodschap van Glassman en Hassett en de basis voor hun stoutmoedige voorspelling was dat aandelen volgens hen geen risicopremie behoefden ten opzichte van veiligere beleggingen als obligaties.In januari 2000 bereikte de Dow Jones een piek op 11.750 punten om dan weg te zakken tot 7250 punten in oktober 2002 en zelfs tot ongeveer 6500 punten in maart 2009, ondanks een tussentijdse piek op 14.150 punten in oktober 2007. Glassman en Hassett waren nochtans vrij zeker van hun stuk. Ze beloofden elk 1000 dollar te doneren aan een goed doel als de Dow Jones-index tegen 2010 nog niet minstens halfweg tussen 10.000 en 36.000 punten was geraakt, dus boven 23.000 punten. Daarop hebben we moeten wachten tot oktober 2017. Begin 2010 gaven beide heren hun ongelijk toe en doneerden ze elk 1000 dollar aan het Leger des Heils. De forse beursklim van het afgelopen decennium was vooral een Amerikaans fenomeen, maar ook enkele belangrijke Europese indexen staan klaar om historische pieken te bereiken. Voor de Eurostoxx 600, de meest representatieve index, lijkt dat eindelijk gelukt te zijn na een top in 2000, 2007 en 2015 op of boven 400 punten. Het komende jaar moet rekening worden gehouden met een opmars naar minstens 500 punten.Voor de populairdere Eurostoxx 50-index moeten we nog niet meteen van een record dromen. Dat bedraagt 5465 punten en dateert al van maart 2000. Zelfs na de stevige klim sinds begin vorig jaar hebben we nog een stijging van ruim 40 procent nodig om daar te geraken. Een aanval op de piek van midden 2007 (4550 punten) lijkt ons een realistischer perspectief.En de Bel-20-index? Daar staat de historische piek sinds mei 2007 op iets meer dan 4750 punten. Als AB InBev wat mee wil, dan is dat voor dit jaar een realistisch richtdoel.