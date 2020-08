Dividenden vallen wereldwijd met 22 procent terug in tweede kwartaal

De uitkering van dividenden is wereldwijd met 22 procent teruggevallen in het tweede kwartaal van dit jaar, met een nog forsere daling van 45 procent in Europa. Een gevolg van de coronapandemie. Dat blijkt maandag uit een rapport van Janus Henderson Investors.

Het gaat volgens de vermogensbeheerder om de zwaarste daling tijdens een kwartaal sinds de wereldwijde financiële crisis. Meer dan de helft van de bedrijven zou de dividenden volledig geschrapt hebben. De coronapandemie heeft een zware impact op de economische activiteit en de beursgenoteerde ondernemingen, die hun winsten hebben zien kelderen. Daardoor zien ze zich genoodzaakt om minder of geen dividenden uit te keren. Er werd in het tweede kwartaal 382,2 miljard dollar aan dividenden uitgekeerd, een daling met 108,1 miljard dollar. Voor het volledige jaar 2020 gaat Janus Henderson Investors uit van een wereldwijde daling van de dividenden met 17 tot 23 procent. Het gaat volgens de vermogensbeheerder om de zwaarste daling tijdens een kwartaal sinds de wereldwijde financiële crisis. Meer dan de helft van de bedrijven zou de dividenden volledig geschrapt hebben. De coronapandemie heeft een zware impact op de economische activiteit en de beursgenoteerde ondernemingen, die hun winsten hebben zien kelderen. Daardoor zien ze zich genoodzaakt om minder of geen dividenden uit te keren. Er werd in het tweede kwartaal 382,2 miljard dollar aan dividenden uitgekeerd, een daling met 108,1 miljard dollar. Voor het volledige jaar 2020 gaat Janus Henderson Investors uit van een wereldwijde daling van de dividenden met 17 tot 23 procent.