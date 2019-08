Voor wie de komende weken en maanden op zoek is naar koopwaardige aandelen, stelde Danny Reweghs, Directeur strategie van Inside Beleggen, een lijst samen met Belgische langetermijnfavorieten.

We blijven uitgaan van een turbulente periode op korte termijn op de beurzen, maar zijn er ook van overtuigd dat de langetermijnklim op Wall Street niet ten einde is en de eerstvolgende beursjaren best nog goed worden. Donald Trump en China hebben nu eenmaal een handelsdeal nodig, alleen nog niet onmiddellijk. Op dat moment zullen de centrale bankiers hebben ingegrepen en het nog aantrekkelijk gemaakt hebben om op de aandelenmarkten aanwezig te zijn.

