Aan het einde van het bewogen jaar 2020 zetten we traditioneel onze favorieten voor 2021 op een rij. Het uitgangspunt is dat we voor een goed tot heel goed beursjaar staan. We verwachten vooreerst een stevig economisch herstel. Dankzij de wereldwijde verspreiding van de coronavaccins moet de economie weer geleidelijk kunnen normaliseren. Daarnaast zullen de centrale banken ervoor zorgen dat de rente ultralaag blijft en dat het relancebeleid van de overheden niet in het gedrang komt door zorgen om de betaalbaarheid van de fors opgelopen overheidsschulden. Dat zal de beweging uit vastrentende beleggingen richting aandelen in 2021 alleen nog maar versterken. Dit zijn onze tien favorieten - in alfabetische volgorde - voor volgend jaar, met een korte motivatie:1. Adidas: een van de sterkste Europese groeisuccessen van de voorbije decennia. De sportgigant heeft uitzicht op een flink betere resultaten, als de economie in 2021 normaliseert. 2. Ageas: degrootste Belgische verzekeraar heeft het surplus van de Aziatische groei, een lage waardering en een aantrekkelijk dividendrendement, en is een potentiële overnamekandidaat.3. ASML: een van de weinige Europese technologieparels met een dominante positie in halfgeleidersystemen. De komende jaren kan het bedrijf nog groeien.4. Barco: een van de weinige Belgische technologieparels die moet kunnen herstellen door de normalisering van de economie, na de zware impact van de coronacrisis op de cijfers van 2020.5. D'Ieteren: dochter Belron is een ware kasmachine die de groep door het moeilijke 2020 heeft gesleurd. De holdingdiscount is overdreven hoog, gezien de enorme kaspositie.6. Inventiva: het Franse biotechbedrijf heeft dit jaar heel beloftevolle klinische resultaten in het domein van de ernstige leverziekte NASH gepresenteerd en staat hopelijk voor een fraaie deal. 7. Ontex: een van de meest gehate en verlaten aandelen op Euronext Brussel, dat in 2021 aan een stevige turnaround kan beginnen.8. PostNL: covid-19 heeft de transformatie richting een logistieke speler versneld en de rendabiliteit opgekrikt, waardoor er weer uitzicht is op een fraai dividend.9. Prosus: het grootste internetbedrijf van Europa, dat bij Euronext Amsterdam te koop is met een korting van 35 procent op de intrinsieke waarde. Beleggers kunnen daarmee goedkoop inspelen op de fantastische groei van Tencent Holdings.10. Sequana Medical: die specialist in de behandeling van vochtophopingen door leverziekten, kanker en hartfalen kan in 2021 met zulke beloftevolle resultaten uitpakken dat het ook buiten de landsgrenzen bekend raakt, met een positief effect op de beurswaarde.