In de Verenigde Staten loopt de inflatie op. We hebben er jarenlang op gewacht, maar nu stijgen de prijzen wel heel fors. Een inflatiecijfer dat begint met een 5, dat had niemand een jaar geleden verwacht. Maar de financiële markten bleven er ook nu weer kalm onder. De hoogste inflatie in meer dan een decennium is een tijdelijk fenomeen. Het is een tijdelijke mismatch tussen de vraag en het aanbod. Daar blijven de obligatie- en aandelenmarkten van overtuigd. De tienjarige rente is zelfs weer onder 1,5 procent gezakt en op Wall Street komen er nog geregeld nieuwe records op de tabellen. Al is het tempo er wel wat uit. Maar het economisch herstel is onmiskenbaar. De normalisering van het leven is meer en meer een feit. Daarom zal er op de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank van het eerste halfjaar wellicht uitgebreid worden gesproken over het terugdraaien van het opkoopprogramma van obligaties. Strategen en economen kijken er deze week naar uit of en wat de Federal Reserve over de befaamde tapering zal zeggen. Het kan mee het beeld van deze week op de financiële markten bepalen. De Europese Centrale Bank (ECB) besliste vorige week voorlopig volop door te gaan met het opkopen van obligaties.Het resultatenseizoen is al enige tijd achter de rug en we beginnen al uit te kijken naar de cijfers over het tweede kwartaal en de eerste jaarhelft. Maar er zijn natuurlijk ook nog altijd de beursgenoteerde bedrijven met een gebroken boekjaar. Dat boekjaar valt niet samen met een kalenderjaar. Colruytis zo'n bedrijf. De retailketen maakt op dinsdag 15 juni de jaarcijfers voor het coronaboekjaar 2020-2021 (afsluitdatum 31/3) bekend. Analisten mikken op een hogere omzet en een margeverbetering ondanks de toegenomen concurrentie op de Belgische markt. Maar van een echte prijzenoorlog is er nog geen sprake.Weldra bekijken we de resultaten van de top tien die we op 17 december aan u hebben voorgesteld als onze favoriete aandelen voor 2021. Met die selectie wilden we inspelen op de verwachte normalisering van de wereldeconomie. Dat bleek een goed uitgangspunt, te merken aan de voorlopige stand van de rendementen. Dat thema zal de rest van het jaar aanwezig blijven, maar een stuk minder uitgesproken. Heel wat aandelen zijn daar al op vooruitgelopen. We zijn meer gaan kijken naar achterblijvers, waarvan we nog een inhaalbeweging van verwachten. De beweging uit vastrentende beleggingen richting aandelen zien we nog doorzetten. Hier volgen in alfabetische volgorde - niet in volgorde van belangrijkheid - onze tien favorieten voor de rest van het jaar, met onze motivatie. 1. Ackermans & van Haaren: een achtergebleven holding waarmee we kunnen inspelen op onder meer de heropleving in de baggersector en de toenemende interesse in beleggen.2. Adidas: een van de strafste Europese groeiverhalen van de voorbije decennia. Het bedrijf heeft zicht op een flinke resultaatverbetering in 2021 door de normalisering van de economie.3. Argenx: het Gentse biotechbedrijf is hopelijk op weg naar de cruciale Amerikaanse goedkeuring voor efgartigimod (ARGX-113) in de indicatie van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (MG).4. Barco: een van de weinige Belgische technologieparels die moet kunnen verder herstellen door de normalisering van de economie na een zware impact van de coronacrisis op de cijfers van 2020.5. Barrick Gold: een ondergewaardeerde goudmijn als symbool en voortrekker van de tracker VanEck Vectors Goldminers. We verwachten een sterke tweede jaarhelft voor de goudmijnen.6. First Majestic Silver: wat voor goud geldt, geldt ook voor zilver. Bij de grotere spelers zijn First Majestic Silver en Pan American Silver voor de hand liggende keuzes. We hebben een lichte voorkeur voor First Majestic door de hogere blootstelling aan de zilverprijs.7. Prosus: veruit het grootste internetbedrijf van Europa dat bij de buren van Euronext Amsterdam te koop is met een korting van 30 procent op de intrinsieke waarde. Op die manier kan goedkoop worden ingespeeld op het fantastische groeiverhaal van Tencent Holdings. Het aandeel is fors achtergebleven in eerste jaarhelft.8. UCB: de koers verrekent totaal niet het mogelijke blockbusterpotentieel van bimekizumab, waarvoor we goedkeuringen verwachten in het tweede halfjaar.9. Van de Velde: een stevige achterblijver in de herstelrally op de beurs. De heropening van de economie moet ook hier tot een resultaatsverbetering kunnen leiden. 10. Yellowcake: een Britse uraniumhandelaar om indirect te beleggen in fysiek uranium. Het is een alternatieve keuze voor Uranium Participation dat de omruiling in Sprott Physical Uranium Trust ondergaat.