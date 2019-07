De Portugese vastgoedprijzen zijn fors gestegen. Toch blijft wonen in Portugal relatief goedkoop. In de prijs zijn een aangenaam klimaat en een interessant fiscaal statuut voor buitenlandse inwoners inbegrepen.

Veel levenskwaliteit voor een lage prijs. Die combinatie vat volgens David Quasten goed de bekoorlijkheid van Portugal samen. Hij verhuisde vier jaar geleden met zijn gezin naar Portugal. In België was hij meer dan twintig jaar projectontwikkelaar aan de kust. "Ik heb Portugal leren kennen door onze jaarlijkse vakanties", vertelt hij. "De uitgestrektheid spreekt me aan. Portugal telt minder inwoners dan België, terwijl het drie keer groter is. Het leven is hier eenvoudig en goedkoop."

