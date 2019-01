Deze Benelux-aandelen zijn kwetsbaar voor brexit

Het Britse parlement heeft de deal weggestemd die premier May had onderhandeld met Europa. Het risico op een 'no deal' of een harde brexit is toegenomen. Beleggers leken woensdag te hopen dat Europa uitstel verleent, maar het is interessant om nog eens na te gaan welke aandelen het meest blootgesteld zijn aan het VK.