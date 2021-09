Capricorn Partners en Funds for Good lanceren een nieuwe versie van het populaire beleggingsfonds Quest Cleantech. Begin 2021 moesten ze het oorspronkelijke Quest Cleantech Fund sluiten voor nieuwe klanten.

In juni 1998 lanceerde Capricorn Partners de privak Quest For Growth, die later dat jaar een notering op de beurs van Brussel kreeg. Beleggen in Europese groeibedrijven, al dan niet beursgenoteerd, met een focus op schone technologie, was het doel. Tien jaar later schakelde Capricorn Partners een versnelling hoger met het beleggingsfonds Quest Cleantech Fund. Het fonds investeert in dezelfde beursgenoteerde aandelen als Quest For Growth. Er is een overlap van ongeveer 25 procent tussen de beursgenoteerde privak en het niet-beursgenoteerde beleggingsfonds van Capricorn. Tussen 2008 en 2014 groeide het beheerde vermogen van Quest Cleantech Fund langzaam maar zeker.

Naast het fonds van Capricorn verdeelt het ook FFG Global Flexible Sustainable, de duurzame versie van het populaire BL-Global Flexible Fund beheerd door Guy Wagner van Banque de Luxembourg Investments, en FFG European Equities Sustainable, een kwantitatief beheerd fonds met Europese aandelen van de Amerikaanse beheerder Acadian Asset Management. Funds For Good onderscheidt zich door de duurzame visie achter de beleggingsstrategie, maar ook door zijn maatschappelijk engagement en de directe impact op de samenleving die de oprichters nastreven. Vanaf de start hebben zij zich ertoe verbonden om met de helft van de winst van hun vennootschap, met een minimum van 10 procent van de beheerskosten van de fondsen, renteloze leningen op eer te verstrekken aan startende ondernemers die nergens anders terecht kunnen. Na acht jaar heeft Funds For Good voor meer dan 2 miljoen euro leningen toegekend aan ondernemers. Daarmee zijn meer dan 800 ondernemers geholpen en meer dan 900 voltijdse banen gecreëerd. Het vermogen in beheer van Funds for Goods bereikt nu ook een kritische omvang van 600 miljoen euro, waardoor de groep voor het eerst een boekjaar in het groen kan afsluiten. "We zijn blij dat we een stap vooruit doen in de geschiedenis van ons bedrijf, nu we winst kunnen doneren in plaats van onze omzet", zegt Nicolas Crochet, medeoprichter van Funds For Good. Quest Cleantech Fund werd het slachtoffer van zijn succes en dat van Funds For Good: het beheerde vermogen groeide aan tot ruim 250 miljoen euro. Capricorn besliste daarom begin 2021 het fonds te sluiten. Funds For Good is goed voor meer dan 60 procent van het vermogen in beheer. Het fonds legt over de voorbije tien jaar een stevig trackrecord voor van iets meer dan 12 procent geannualiseerd rendement per jaar. De geïnteresseerde beleggers blijven niet in de kou staan, want begin september lanceerde de partners FFG Cleantech II. "De strategie van FFG Cleantech II is identiek aan die van het eerste fonds. Het enige verschil is dat we de investeringen in kleine illiquide bedrijven zullen beperken", legt beheerder Yves Vaneerdewegh van Capricorn Partners uit. Het nieuwe fonds zal niet investeren in vier kleine aandelen die wel in het oorspronkelijke fonds zitten. "Daardoor zal het nieuwe fonds een capaciteit hebben van ongeveer 1 miljard euro, vergeleken met de 250 miljoen euro van Quest Cleantech", stelt Yves Vaneerdewegh. Het fonds neemt slechts 25 aandelen in portefeuille. Dat is relatief weinig, zodat de portefeuille vrij geconcentreerd is en de beleggingskeuzes sterk uitgesproken. "Nu is het duidelijk dat er toekomstmuziek zit in beleggingen in schone technologie. Toen we het fonds in 2008 lanceerden, was het een gok die minder voor de hand lag." Het fonds begon ook onder een slecht gesternte, want kort na de lancering van het Quest Cleantech Fund viel de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Dat was het startschot voor een van de grootste beurscorrecties uit de geschiedenis en voor de financiële crisis. Het fonds draait rond drie sterke thema's: hernieuwbare-energiebronnen (19% van het beheerde vermogen), energie-efficiëntie (28%) en het duurzame gebruik van grondstoffen, bijvoorbeeld door afvalbeheer of de beheersing van bodemverontreiniging (47%). Yves Vaneerdewegh: "We waren er van bij de start van overtuigd dat die thema's op de heel lange termijn zouden spelen en dat de bedrijven in portefeuille nodig zijn om de wereld te veranderen." Toen het eerste Cleantech Fund werd gelanceerd, stelden de beheerders als eis dat een bedrijf een minimale zuiverheidsgraad van 30 procent had vooraleer het in de portefeuille kon komen. "De grootte van de vijver waaruit we kunnen vissen, is echter sterk verbeterd sinds de lancering van het fonds, zodat het zuiverheidsniveau nu 85 procent is. Er is nu een echte economische logica rond de verschillende schone technologieën", geeft Nicolas Crochet nog mee. Het fonds was een van de eerste in zijn soort. De fondsenbeoordelaar Morningstar deelt het in de sector 'ecologie' in, samen met fondsen zoals Schroder ISF Global Climate Change en Pictet Environmental Opportunities. Die fondsen beleggen in bedrijven over heel de wereld. "Onze focus op Europa is iets dat ons onderscheidt van onze concurrenten", stelt Yves Vaneerdewegh. "Op veel gebieden zijn Europese bedrijven goed gepositioneerd." Hij benadrukt ook dat de beheerders meer dan de concurrentie aandacht hebben voor kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen. Daardoor konden er ook drie Belgische namen in de portefeuille sluipen: de materiaaltechnologiegroep Umicore, de chipmaker Melexis en de producent van industriële wasmachines Jensen Group. "Umicore is de enige vaste waarde in het fonds sinds de lancering. Zijn duurzame profiel is de jongste jaren alleen maar sterker geworden", voegt Vaneerdewegh eraan toe. "Via Melexis spelen we in op de opkomst van de elektrische auto en meer energie-efficiëntie. De technologie van Jensen Group kan het verbruik van drinkwater aanzienlijk terugdringen." Gemiddeld blijft een aandeel vijf jaar in de portefeuille. De beheerders beleggen voor de lange termijn, maar ze durven ook opportunistisch te zijn als de waarderingen van de posities te hoog oplopen of te diep zakken. "Naar mijn mening is het nog niet te laat om in dit segment te investeren, ondanks de sterke koersstijgingen van de afgelopen jaren", meent Yves Vaneerdewegh. "De groei blijft sterk en in sommige sectoren zien we zelfs een versnelling van de activiteit."