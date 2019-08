analyse

Deze aandelen werden door investeerders afgestraft

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Niet voor alle sectoren is een lagere of zelfs negatieve rente een zegen. Heel wat aandelen noteren op het laagste niveau in jaren. Dat biedt kansen voor beleggers.

Vorige week schoven we een resem Belgische langetermijnfavorieten naar voren, die er de voorbije jaren of decennia bovenuit staken en hebben bewezen het op langere termijn het beter te doen dan de beursindex, de Bel-20. Maar we stellen al enkele jaren vast - en dit jaar nog meer - dat enkele sectoren het verschrikkelijk moeilijk hebben en door de investeerders flink zijn afgestraft.

