Deutsche Bank België rekent sinds 1 juli 1 procent instapkosten aan voor beleggingsfondsen van derden. "Dat is nog altijd veel minder dan wat de grote Belgische banken aanrekenen voor hun eigen fondsen", zegt een woordvoerder.

De fondsensupermarkt van Deutsche Bank heeft een van de meest uitgebreide assortimenten: ongeveer 1800 fondsen van meer dan 30 aanbieders. Deutsche Bank biedt die fondsen van derden aan in een open architectuur, die beschikbaar is voor particuliere beleggers.

Woordvoerder Jean-Michel Segers benadrukt dat de bank instapkosten heeft ingevoerd om de klanten te kunnen blijven adviseren. "De Europese Mifid II-richtlijn heeft de bescherming van kleine beleggers verhoogd en de transparantie over de vergoedingen van de tussenpersonen verbeterd", zegt Segers. "Maar ze heeft de open architectuur veel duurder gemaakt."

"Wij willen de beste oplossingen aanbieden. Meer dan 90 procent van de fondsen in de portefeuilles van onze klanten heeft een rating tussen drie en vijf sterren bij Morningstar", zegt Segers. Deutsche Bank schat dat beleggen in fondsen met een rating tussen drie en vijf sterren de voorbije vijf jaar ongeveer 2,7 procent meer rendement opleverde dan in die met een lagere rating.

De bank merkt op dat hun aanbod geld kost en die prijs wil ze doorrekenen. "1 procent instapkosten is nog altijd veel minder dan wat de grote Belgische banken aanrekenen voor hun eigen fondsen", zegt Segers. Het tarief geldt enkel voor fondsen die vanaf 1 juli worden aangekocht.

Het advies van Deutsche Bank zal zich ook meer toespitsen op duurzame beleggingsfondsen. "We verdelen al vele jaren duurzame beleggingsfondsen", zegt Youssef Uriagli, hoofd portefeuille- en fondsenbeheer bij Deutsche Bank België. "De invoering van het duurzame label van Febelfin in de tweede helft van 2019 leek een goede gelegenheid om een gespecialiseerd aanbod op te zetten. Het is een voldoende strenge norm, die niet door alle fondsen wordt gehaald."

Laboratorium

Deutsche Bank België vroeg aan de dertig vermogensbeheerders uit hun aanbod welke fondsen aan de criteria van het Febelfin-label kunnen voldoen. "We hebben tachtig fondsen geselecteerd", zegt Damien le Maire, hoofd fondsenselectie. Van die fondsen zullen er vijf specifieker worden belicht: FFG Global Flexible Sustainable (LU1697917083), DWS Invest ESG Equity Income (LU1616932866), NN Patrimonial - Balanced European Sustainable (LU1444115874), DPAM - Bonds Emerging Sustainable (LU0907927338) en RobecoSAM Smart Energy (LU0175571735). "Die vijf fondsen zullen het label van Febelfin aanvragen", zegt Le Maire.

FFG Global Flexible Sustainable Fund is een buitenbeentje. Het fonds wil een positieve impact hebben op de samenleving door een deel van de beheersvergoedingen over te dragen aan een stichting die microkredieten verstrekt aan startende ondernemers. "Het behoort sinds begin 2019 tot de best verkochte vijf producten in ons assortiment", zegt Le Maire.