Deminor heeft al ongeveer 5.000 gedupeerde Arco-coöperanten aangetrokken voor een nieuwe juridische procedure. In de komende maanden valt de beslissing welke stappen precies zullen volgen, zegt Erik Bomans van het juridisch advieskantoor donderdag.

Deminor verloor vorig jaar voor de Brusselse ondernemingsrechtbank nog een rechtszaak namens zowat 2.200 coöperanten van Arco, de toenmalige financiële arm van de christelijke arbeidsbeweging die in de nasleep van de val van bankgroep Dexia zelf over de kop ging. Het advieskantoor wilde via de rechtszaak tegen Arco, Belfius - rechtsopvolger van Dexia - en de Belgische staat - betrokken via de inmiddels na een lange juridische weg afgevoerde staatswaarborg - een schadevergoeding bekomen.

Deminor kondigde reeds aan in beroep te gaan tegen de uitspraak die in november viel. 'Aan onze kant is de akte met het verzoekschrift vorige week neergelegd. Het beroep is nu aanhangig gemaakt bij alle partijen die betrokken zijn bij het proces voor de Brusselse ondernemingsrechtbank', dixit Bomans.

Maar het advieskantoor werkt op twee sporen. Deminor riep nieuwe gedupeerde Arco-coöperanten op om zich te registreren met het oog op nieuwe 'juridische stappen'. De registratieperiode liep initieel tot en met vandaag/donderdag, maar inmiddels is beslist om die te verlengen tot een latere datum. 'Op vandaag zijn er ongeveer 5.000 registraties van personen die nog niet in de procedure voor de ondernemingsrechtbank betrokken waren. De cijfers blijven wekelijks toenemen en de groei versnelt nog', aldus Bomans.

Deminor zal die nieuwe coöperanten een voorstel doen van de volgende stappen. 'We bekijken momenteel verschillende voorstellen. Dit zullen nieuwe juridische stappen zijn. Het is nog niet duidelijk of dit voor de ondernemingsrechtbank of de rechtbank van eerste aanleg zal zijn', zegt Bomans. 'De juridische stappen zullen in de komende maanden genomen worden.'

Ongeveer 800.000 Arco-coöperanten speelden met het Arco-debacle zowat 1,5 miljard euro van hun spaarcenten kwijt.

