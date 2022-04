Door de stijgende rente krijgen defensieve beleggers en pensioenspaarders klappen, omdat ze in obligatiefondsen gestapt zijn, vaak op aanraden van hun bank.

Door de stijgende rente krijgen defensieve beleggers en pensioenspaarders klappen, omdat ze in obligatiefondsen gestapt zijn, vaak op aanraden van hun bank. Hoe valt dat te rijmen met het beleggersprofiel dat de bank moet opmaken van de klant? Dat hoorde de klant toch te beschermen? Zo zit het niet in elkaar, zegt Marc Van de Gucht, directeur-generaal van Beama, de vereniging van Belgische vermogensbeheerders. 1 Biedt het beleggersprofiel bescherming? MARC VAN DE GUCHT. "Het profiel peilt naar de kennis en de ervaring, de draagkracht en de doelstellingen van de klant. Met die informatie kan de bank beleggingen aanbieden op maat van de klant. De bank zal dus enkel obligatiefondsen verkopen aan klanten die weten dat ze minwaarden kunnen oplopen bij een stijgende rente. Maar niets is zonder risico. De bank biedt geen garantie op rendement." 2 Hoeveel verlies heeft de defensieve belegger geleden? VAN DE GUCHT. "Voor de defensieve pensioenspaarfondsen bedraagt het verlies in het eerste kwartaal van dit jaar zowat 6 procent. Maar beleggen doe je voor de lange termijn. De voorbije tien jaar hebben de defensieve pensioenspaarfondsen 4 procent opgebracht. De voorbije drie jaar was dat 1,5 procent. Zo'n fonds spreidt het risico door te beleggen in obligaties van vele emittenten. Als een emittent bankroet zou gaan, is dat geen groot probleem." 3 Banken verdienen commissies op de verkoop van beleggingsfondsen. Zit daar geen belangenconflict? VAN DE GUCHT. "De tijd dat de bank enkel fondsen verkocht waarop ze de grootste commissies verdiende, is voorbij. De Europese regelgeving verplicht de banken mogelijke belangenconflicten te detecteren en te vermijden. Kan het niet vermeden worden, dan dient de bank de klant daarover te informeren. De waakhond FSMA ziet daar streng op toe."