'De westerse aandelenmarkten zijn nog niet uit de zorgen'

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

We hebben de voorbije jaren al vaker aangegeven dat het dit en de komende jaren voor alle beleggers belangrijk is naar de rente-evolutie te kijken. Want de stijging van bijna alle financiële activa in de afgelopen jaren is in minder of meerdere mate het gevolg van de uiterst soepele monetaire politiek van de centrale banken.

