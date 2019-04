'De vraag van vele miljarden euro's is of de recessievrees terecht is'

De vrees voor een nieuwe recessie vermindert de risicoappetijt danig, zodat beleggers zich nog maar eens op obligaties storten en hun aandelenposities afbouwen. Maar is die recessievrees gegrond?

Ruim een jaar geleden slaakten de economen wereldwijd een zucht van opluchting. De negatieve gevolgen van de bankencrisis op de belangrijkste economieën leken overal overwonnen. Het modewoord werd 'gesynchroniseerde groei': de economie zou gelijktijdig groeien in alle belangrijke regio's, niet langer alleen in Noord-Amerika en de opkomende landen, maar ook in de eurozone en Japan. Begin vorig jaar was er zelfs de hoop en de verwachting dat die wereldwijde economische lente enkele jaren zou aanhouden. Er werd geen supergroei voorspeld, maar wel een aanhoudende gematigde groei...