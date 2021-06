Tot Archegos dit voorjaar een miljardendebacle op de financiële markten veroorzaakte, kende nagenoeg niemand de naam van dat Amerikaanse familyoffice. In de Verenigde Staten hebben familyoffices een bijzonder statuut. In België bestaat de term niet eens officieel.

Op 26 maart veroorzaakte de implosie van één familyoffice grote opschudding op de financiële markten. In twee dagen ging 20 miljard dollar in rook op. Archegos Capital Management sleurde verschillende grote zakenbanken mee in zijn val. De liquidatie van het familyoffice van Bill Hwang zadelde Credit Suisse, Morgan Stanley, UBS en Nomura met miljardenverliezen op. Hwang leende geld en zette via contracten met banken een stevige hefboom op zijn startkapitaal van 200 miljoen dollar in 2013. Mathieu Saudoyer, de woordvoerder van de financiële toezichthouder FSMA, onderstreept dat het concept van het familyoffice in België een heel andere connotatie heeft dan in de Verenigde Staten. In de Amerikaanse wet bestaat het statuut van familyoffice, in de Belgische wet niet. Als familyoffice was Archegos vrijgesteld van de rapportageverplichtingen die de Amerikaanse beursautoriteiten aan andere grote beleggers opleggen. Die vrijstelling werd verleend met het idee dat vermogende families die hun eigen geld beheren, geen risico vormen. Bill Hwang heeft daarvan misbruik gemaakt om extreem risicovolle posities in te nemen in enkele aandelen. Allereerst maakte hij gebruik van afgeleide instrumenten met een hefboomwerking om veel meer te investeren dan hij bezat. Vervolgens kon hij ook belangrijke posities innemen bij verschillende banken, die niet op de hoogte waren van de extreme concentratie van de belangen van Archegos. "In België is een familyoffice geen gereguleerde structuur", verduidelijkt Mathieu Saudoyer. "De term wordt door sommige adviseurs gebruikt als een containerbegrip, waaronder ze allerlei vermogensbeheerdiensten aanbieden, fiscaal en/of juridisch advies." Er zijn familyoffices die verschillende gezinnen bedienen, andere werken voor één enkele vermogende familie. Ze worden soms de rentmeesters van vermogende families genoemd, die toezicht houden op alle aspecten van het familiale vermogen zoals onroerende goederen, het familiebedrijf, de effectenportefeuille en de kunstverzameling. Ze zijn de dirigent van alle andere adviseurs en experts zoals accountants, advocaten, fiscalisten en notarissen, en selecteren de beste vermogensbeheerders. Hun statuut is niet gereguleerd, maar toch zijn de familyoffices aan regels onderworpen. Om bepaalde diensten te mogen aanbieden, moeten ze een licentie hebben en aan allerlei eisen voldoen. Volgens studies van de Association Française du Family Office (AFFO) nemen de meeste familyoffices weinig risico. En slechts heel zelden nemen ze buitensporige beleggingsrisico's zoals Archegos.