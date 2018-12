De ultieme beleggingstip voor 2019 (en alle andere jaren) is spreiding

"Diversifieer" is de vierde van de tien beleggingsregels die professor emeritus Roland Van der Elst in zijn boek Winnen met aandelen opsomde. Van der Elst staat in beleggerskringen bekend als de man die zijn volk leerde beleggen. De andere regels van Van der Elst voor beleggers zijn: "Beleg regelmatig; herbeleg de inkomsten; beleg in groeiaandelen, en betaal ze niet te duur; informeer u; koop goedkope aandelen; koop een stuk van een onderneming; de beurs is er niet voor u; verkoop als u beter vindt; wees tegendraads."

