'Proximus levert het zoveelste bewijs dat Belgische overheidsbedrijven en de beurs een heel slecht huwelijk zijn', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Proximus heeft zijn een aangepaste strategie voor de komende jaren ontvouwd. Daar hoort een halvering van het dividend bij vanaf 2024. Dat is een zoveelste mokerslag voor de aandeelhouder van Proximus, die de voorbije vijf jaar al twee derde van de beurswaarde in rook zag opgaan.

Ondanks de stevige dividenduitkeringen zit de trouwe aandeelhouder over vijf jaar aan een verlies van 52 procent. Dat heeft mee met de sector te maken, want er moet zwaar geïnvesteerd worden in 5G. Maar de return de voorbije vijf jaar voor de Stoxx600 Telecom-index is 'slechts' -9 procent en de Nederlandse tegenpoot KPN presteert wel +35 procent. Proximus levert het zoveelste bewijs dat Belgische overheidsbedrijven en de beurs een heel slecht huwelijk zijn.

De telecomkoe is leeg gemolken.

Waar is de rendabiliteit als je amper 2 procent marktaandeel wint op plaatsen waar jouw 5G-glasvezelnetwerk al is uitgerold? Jarenlang kon het duopolie met Telenet met de daaraan verbonden toptarieven in Europees perspectief nog het basisprobleem van het beursgenoteerde overheidsbedrijf verdoezelen. Maar de voorbije jaren kwam Orange Belgium al aan de marges knabbelen en de nakende komst van een echte prijsbreker, de tandem Citymesh/Digi, heeft dat basisprobleem pijnlijk blootgelegd. Dat is de verpletterende druk van de Belgische staat om zo veel mogelijk volk aan de slag te houden, gekoppeld aan een extreem gulle dividendpolitiek.

Al tien jaar lang keert Proximus bijna zijn volledige winst uit aan de aandeelhouders, in de eerste plaats de steeds om geld verlegen Belgische staat (53% van de aandelen). Eerst werden de investeringen verwaarloosd, later dienden die met steeds meer schulden gefinancierd te worden. In 2013 betaalde Proximus nog een brutodividend van 2,18 euro per aandeel, weldra wordt nog 0,60 euro. De telecomkoe raakt meer en meer leeg gemolken.

Proximus heeft zijn een aangepaste strategie voor de komende jaren ontvouwd. Daar hoort een halvering van het dividend bij vanaf 2024. Dat is een zoveelste mokerslag voor de aandeelhouder van Proximus, die de voorbije vijf jaar al twee derde van de beurswaarde in rook zag opgaan. Ondanks de stevige dividenduitkeringen zit de trouwe aandeelhouder over vijf jaar aan een verlies van 52 procent. Dat heeft mee met de sector te maken, want er moet zwaar geïnvesteerd worden in 5G. Maar de return de voorbije vijf jaar voor de Stoxx600 Telecom-index is 'slechts' -9 procent en de Nederlandse tegenpoot KPN presteert wel +35 procent. Proximus levert het zoveelste bewijs dat Belgische overheidsbedrijven en de beurs een heel slecht huwelijk zijn.Waar is de rendabiliteit als je amper 2 procent marktaandeel wint op plaatsen waar jouw 5G-glasvezelnetwerk al is uitgerold? Jarenlang kon het duopolie met Telenet met de daaraan verbonden toptarieven in Europees perspectief nog het basisprobleem van het beursgenoteerde overheidsbedrijf verdoezelen. Maar de voorbije jaren kwam Orange Belgium al aan de marges knabbelen en de nakende komst van een echte prijsbreker, de tandem Citymesh/Digi, heeft dat basisprobleem pijnlijk blootgelegd. Dat is de verpletterende druk van de Belgische staat om zo veel mogelijk volk aan de slag te houden, gekoppeld aan een extreem gulle dividendpolitiek. Al tien jaar lang keert Proximus bijna zijn volledige winst uit aan de aandeelhouders, in de eerste plaats de steeds om geld verlegen Belgische staat (53% van de aandelen). Eerst werden de investeringen verwaarloosd, later dienden die met steeds meer schulden gefinancierd te worden. In 2013 betaalde Proximus nog een brutodividend van 2,18 euro per aandeel, weldra wordt nog 0,60 euro. De telecomkoe raakt meer en meer leeg gemolken.