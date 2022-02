De oorlog in Oekraïne zal nog enkele weken meer onzekerheid en volatiliteit op de beurzen veroorzaken. De centrale banken komen door de gevolgen van het conflict in een lastiger parket.

Het was schrikken, toen op donderdagochtend 24 februari de nieuwsberichten binnenkwamen van de Russische invasie in Oekraïne. De eerste beursreacties waren niet min. De aandelenmarkten kelderden, en veilige havens als goud en overheidsobligaties deden het goed, althans tijdens de eerste uren. Tegen het einde van de dag had de goudprijs al zijn winsten al teruggegeven. Bepaalde segmenten van de aandelenmarkten, vooral Amerikaanse groeiaandelen, sloten hoger af, nadat bekend geraakt was dat de sancties van het Westen tegen Rusland de geavanceerde economieën zelf geen pijn zouden doen.

Geen langetermijnimpact

De eerste schrikreactie ebde dus al gauw weg op de beurzen. Zoals econoom Edin Mujagic stelt: "Oorlogen raken de beurzen amper." De grootste verliezen worden vooral geleden in de aanloop naar een nieuw gewapend conflict.

Met de inval in Oekraïne zijn er wel nieuwe onzekerheden bij gekomen, die voor nog extra volatiliteit kunnen zorgen op de beurzen de komende dagen en weken. Veel zal afhangen van hoelang het conflict duurt en welke sancties het Westen nog tegen Rusland zal nemen.

Ondertussen zijn die sancties verstrengd. Zo zijn de Russische banken uit het interbancaire communicatiekanaal Swift geweerd. Dat zal in de eerste plaats Russische bedrijven veel pijn doen, maar ook westerse bedrijven die veel handel doen met Rusland. Voor Europa zal er ook economische nevenschade zijn, omdat de gashandel met Rusland mank zal lopen. Dat kan tot ongerustheid op de Europese financiële markten leiden.

De impact van de oorlog op de energie- en grondstoffenprijzen zal wel doorsijpelen in de bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal van dit jaar.

Stijgende prijzen enerzijds maar anderzijds meer risico's die economische groei en bedrijfswinsten onder druk zetten, maken het voor centrale banken niet makkelijk. Voor het Oekraïneconflict waren de meeste nog van plan hun monetair beleid agressief te verkrappen. Het is afwachten of ze die voornemens zullen afzwakken. Deze week komen de Australische en de Canadese centrale bank met een beleidsupdate. Dat kan een eerste indicatie geven van hoe centrale bankiers kijken naar de gevolgen van de oorlog voor het monetair beleid. De verwachting is wel dat het conflict op de lange termijn nauwelijks impact zal hebben op de geavanceerde economieën.

Top in bedrijfswinsten

Ondertussen blijven de bedrijfsresultaten voor het jaar 2021 binnenstromen. Zowel in de VS als in Europa liggen die algemeen boven de analistenverwachtingen. Zo'n 80 procent van de S&P500 bedrijven heeft zijn resultaten gepubliceerd, en twee derde van de Stoxx Europe 600. In de VS eindigde driekwart van die resultaten boven de analistenverwachtingen. In Europa was dat voor twee derde het geval.

Uit die resultaten blijkt eveneens dat de bij de meeste bedrijven de winsten op of over hun top zitten. Desalniettemin verwachten de analisten dat de S&P eind dit jaar zo'n 20 procent hoger zal noteren dan aan het begin van het jaar.

Vanuit waarderingsperspectief zijn Europese aandelen interessanter. De koers-winstverhouding voor de komende twaalf maanden staat voor de Stoxx Europe 600 met 14,3 op het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Die van de S&P500 staat met 19,2 nog ver boven dat historische gemiddelde van 16,7.

Analisten en strategen verwachten voor het eerst in lange tijd meer opwaarts potentieel in Europa dan in de VS. Een van de redenen is de zogenoemde rotatie naar waardeaandelen, die goed een jaar aan de gang is en die doorzet. De Europese beurzen zijn meer op waarde gericht, terwijl de Amerikaanse meer op groei gericht zijn.

Een andere reden is dat in de VS een groot deel van de overheidsstimulus als reactie op de pandemie al uitgegeven is, terwijl in Europa het herstelprogramma veel meer gespreid in de tijd zal worden uitgevoerd, en dus nog veel van de stimulus moet komen.

De recente terugval van de Europese beurzen door de onzekerheid rond Rusland en Oekraïne vergroot de koopkansen onder Europese aandelen. Voor buy-and-hold-beleggers is het een goed moment om aandelen aan te kopen die voordien net dat tikkeltje te duur waren.

