'We zien edelmetalen dit decennium niet als diversificatie, maar als basis van een succesvolle beleggingsportefeuille', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Het is de zomer van de technologiebeurs Nasdaq. Big tech is dominanter dan ooit en stuwt Nasdaq van het ene naar het andere record. Maar het is evenzeer de zomer van de edelmetalen. Dat hebt u kunnen merken aan de plotse aandacht voor goud en zilver. Tegenwoordig struikelen analisten en journalisten over elkaar om over edelmetalen schrijven. Dat is een gevolg van het historische record - voor het eerst sinds 2011 - en het feit dat de goudprijs de magische grens van 2000 dollar per troy ounce heeft doorbroken. De stemming is helemaal omgeslagen. Jarenlang werd niet of minachtend naar een belegging in edelmetalen gekeken. Het was iets voor zonderlingen. Maar nu verwacht niemand dat het goud of het zilver nog zal dalen. De ene ziet potentieel tot 2200 à 2400 dollar. Sommigen durven te spreken over 3000 dollar per troy ounce.Die herontdekking van edelmetalen als diversificatie van de portefeuille is heel verrassend. Het is vooral leuk voor wie al posities heeft ingenomen tegen de helft of een derde van de huidige koersen. Volgens ons is dit geen eendagsvlieg, maar een blijver. Het is een uiterst positief verhaal voor de lange termijn. Eerst was er de uitbraak van het goud vorig jaar, dan van de goudmijnen enkele maanden geleden en dan van zilver, de typische achterblijver, enkele weken geleden. Het technische plaatje is nu perfect om te spreken van een langdurige haussemarkt voor de edelmetalen.We zouden bijzonder teleurgesteld zijn mocht de piek voor het goud dit decennium slechts 3000 dollar bedragen. De stijging wordt fundamenteel ijzersterk onderbouwd door de combinatie van de gigantische hoeveelheden geld die de centrale banken in het systeem pompen die de reële rente negatief houden, gigantische gaten in de begrotingen wereldwijd, een globaal exploderende schuldenpandemie en een wereldeconomie die nu in recessie zit, maar al langer in een structureel lager tempo groeit. We houden er dan ook rekening mee dat de edelmetalen, en vooral de goud- en zilvermijnaandelen, de komende weken en maanden lager gaan. Het gaat te snel, te hevig, dankzij te speculatief geld. Maar gezien we van oordeel zijn dat alle signalen op groen staan voor de lange termijn, mag er voldoende plaats zijn voor edelmetalen in de beleggingsportefeuille. Niet als diversificatie, maar als basis.