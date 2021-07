Dat Spanje tijdens de pandemie een van de zwaarst getroffen landen was, heeft de interesse van heel wat Vlamingen om er een tweede verblijf te kopen, niet getemperd. Maar het blijft zaak vooraf uw huiswerk te maken, want na die ellendige coronacrisis dreigen we nog makkelijker in een emotionele opwelling te kopen.

Uit een enquête die Azull, een specialist in tweede verblijven in Spanje, hield bij eigenaars, kandidaat-kopers, geïnteresseerden en ontwikkelaars, blijkt dat niet langer zon, zee en strand de belangrijkste redenen zijn om vastgoed te kopen in het mediterrane land. Met stip op één staat nu een hogere levenskwaliteit: rust, een trager ritme, cultuur, gastvrijheid, gastronomie. De zon staat een trapje lager op twee, en lagere prijzen blijven op drie staan. Het leven is in Spanje 30 procent goedkoper dan bij ons, en ook de vastgoedprijzen zijn er een stuk lager. En in Spanje is er ook nog geen gebrek aan panden. "In een aantal Spaanse regio's, zoals de Costa Blanca, kun je op wandelafstand van de zee nog voor 250.000 euro een kleine villa kopen", zegt Marleen De Vijt, de CEO van Azull. We hunkeren dus nog meer dan voorheen naar een optrekje in Spanje. "'Nu gaan we ervoor', heb ik een aantal kandidaat-kopers de voorbij weken en maanden horen zeggen", vertrouwt Raf Jacobs van Inspire Property Experts ons toe. Hij woont al twintig jaar in Barcelona en begeleidt Belgen bij hun aankoop in Spanje. Leen Vermeulen, de CEO van HIP Estates, een andere grote speler op de Spaanse markt, kan dat alleen maar beamen: "Meer mensen draaien de knop om. Ze dachten er al enkele jaren over na om iets te kopen, maar nu willen ze het ook echt doen."

"'Nu gaan we ervoor', heb ik een aantal kandidaat-kopers de voorbij weken en maanden horen zeggen", vertrouwt Raf Jacobs van Inspire Property Experts ons toe. Hij woont al twintig jaar in Barcelona en begeleidt Belgen bij hun aankoop in Spanje. Leen Vermeulen, de CEO van HIP Estates, een andere grote speler op de Spaanse markt, kan dat alleen maar beamen: "Meer mensen draaien de knop om. Ze dachten er al enkele jaren over na om iets te kopen, maar nu willen ze het ook echt doen." De Belgen staan vijfde in de lijst van buitenlandse kopers in Spanje, onder meer na de Britten en de Fransen. Maar in aantal transacties per hoofd van de bevolking staan we op nummer één. Wie denkt door de pandemie een koopje te kunnen doen, zal van een kale reis thuiskomen. De voorspellingen van vorig jaar zijn niet echt bewaarheid. Het aantal vastgoedtransacties nam wel een duik van 20 à 25 procent, maar tegen de verwachtingen in zijn de prijzen aan de kust amper gedaald. In de grote steden zijn ze gelijk gebleven. De Belgen kochten vorig jaar nog 2958 panden, nog altijd elf per werkdag, maar flink onder de piek van 4093 in 2018. Een belangrijke verklaring voor de standvastige prijzen is dat de rente ook in Spanje ultralaag is. Een andere oorzaak is de demografische evolutie. De babyboomgeneratie heeft voldoende kapitaal vergaard om in het zuiden van de zon te gaan genieten. Bovendien waren de Spaanse vastgoedprijzen tijdens de coronacrisis nog altijd laag: ze lagen nog 25 à 30 procent onder die van 2008. Buitenlanders, en zeker de Belgen, hebben een voorliefde voor grote, nieuwe panden (gemiddeld 82 vierkante meter). "Bovendien letten de Belgen op de kwaliteit, de afwerking en de ligging. Zij spenderen dan ook 1,6 keer de prijs die andere buitenlanders betalen voor een woning", weet Raf Jacobs. "Desondanks betalen onze klanten gemiddeld 280.000 euro voor hun Spaanse pand. Daarmee zitten we zeker niet onder het gemiddelde dat Belgen betalen", zegt De Vijt. HIP Estates focust op nieuwbouw in de regio's Costa Blanca (Alicante) en Costa Calida (Murcia). Leen Vermeulen ziet de prijzen daar toch aantrekken. Er is meer concurrentie en minder aanbod in het segment waar veel Belgen in zoeken. "Voor nieuwbouw zijn 5 procent hogere prijzen heel normaal", vindt De Vijt. "Ook in Spanje worden de duurzaamheidsverplichtingen strenger en wereldwijd worden bouwmaterialen duurder." De pandemie heeft het belang van buitenruimte ¬ terras, balkon, tuin en zwembad ¬ doen toenemen, ook bij Spanjaarden. Daar is het aanbod toch wat kleiner. Bovendien heeft telewerken vanuit Spanje een boost gekregen door de coronacrisis. "Dat betekent dat mensen een ruimere woonst met een extra kamer voor een bureau zoeken", zegt Vermeulen. "Het is toch vooral een fenomeen bij zelfstandigen", merkt De Vijt op. "Zij hebben gemerkt dat ze evengoed zaken kunnen doen op afstand. Ze vertrekken op donderdagavond en keren op maandag terug." Het is de CEO van Azull ook opgevallen dat dubbel zoveel mensen vragen stellen over definitief naar Spanje verhuizen. "Voor corona ging één op de tien vragen over verhuizen, nu is dat al twee op de tien. Al wil dat nog niet zeggen dat het aantal verhuizers ook echt zal verdubbelen." De Belgen kopen vooral aan de kust, in de eerste plaats aan de Costa Blanca. "Daar krijg je nog altijd het meest waar voor je geld, vooral dan in Costa Blanca-Zuid, tussen Alicante en Cartagena", is het oordeel van De Vijt. Vermeulen wijst op een aantal andere troeven: "Die regio is heel gunstig gelegen en gemakkelijk bereikbaar met zijn twee luchthavens (Alicante en Murcia, nvdr) op amper tweeënhalf uur vliegen van bij ons." Wie wil kopen als belegging, raadt Jacobs aan vooral in de steden te zoeken. "In de steden is de bezettingsgraad hoger dan aan de seizoensgebonden kust. Kies voor een centrale ligging. Daar zijn tijdelijk kansen door een gebrek aan internationale huurders tijdens de pandemie." De prijzen zullen veeleer stijgen dan dalen de komende tijd. Maar excessen hoeven we niet te verwachten. "Er is de uitgestelde vraag doordat we een tijd niet meer naar Spanje hebben kunnen reizen. Bovendien hebben de Belgen extra gespaard het afgelopen jaar", stelt Raf Jacobs. Maar laat de post-corona-emoties het toch vooral niet overnemen. Een goede voorbereiding is al het halve werk. "Er moet nu niks", klinkt het heel formeel bij Marleen De Vijt. "Beslis eerst wat je leuk vindt, welk pand je blij zou maken." De andere helft van het werk is dat u zich ter plaatse goed moet laten begeleiden, want anders kan uw droom uitdraaien op een nachtmerrie.De grootste valkuil is dat Spanje zo vertrouwd lijkt. Maar uit een enquête van Inspire Property Experts blijkt dat 72 procent van de buitenlandse kopers zo'n aankoop toch complexer vindt dan een transactie in het thuisland. In Spanje vastgoed kopen is helemaal niet hetzelfde als in België (zie kader 9 tips voor wie in Spanje wil kopen).