Na een spectaculaire beursweek is het goed om weer even het grotere groter plaatje te bekijken. Ons basisscenario voor Wall Street is en blijft dat de seculaire of langetermijnbeursklim sinds 2009 nog niet voorbij is. Sterker nog, we zijn ervan overtuigd dat we nog een laatste, stevige klim te goed hebben in de eerstvolgende jaren. We hadden verwacht dat de 'herfstcorrectie' forser zou zijn. Maar de eerste belangwekkende steunzone op 3200-3250 punten voor de Standard&Poor's500-index (graadmeter van Wall Street met de 500 belangrijkste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven) heeft standgehouden. De kans dat we in de komende weken door die steun zakken, is gevoelig afgenomen.Het zal dus meer dan waarschijnlijk bij een milde terugval blijven, om twee redenen. Ten eerste is strijd om het Witte Huis spannender verlopen dan de opiniepeilingen hadden vooropgesteld. En inderdaad, president Donald Trump wil zich niet bij zijn nederlaag neerleggen. Alleen heeft dit niet tot de gevreesde grote onlusten aanleiding gegeven, want hij heeft geen echte bewijzen van verkiezingsfraude.Het ziet er ook naar uit dat de Amerikaanse Senaat in handen blijft van de Republikeinen. Dat moet verhinderen dat de gematigde 46ste president van de Verenigde Staten, Joe Biden, onder invloed van de linkervleugel van zijn partij (Bernie Sanders, Elisabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez, ...)voor Wall Street 'extreme' maatregelen neemt zoals een verhoging van de vennootschapsbelasting, verhoging van het minimumloon, aan banden leggen van de geneesmiddelenprijzen, aan banden leggen van de techgiganten,... Ten minste moet hij de scherpe kantjes van zulke maatregelen kunnen afvijlen. Ten tweede is er het het verrassend goede nieuws van Pfizer en BioNTech dat hun coronavaccin een effectiviteit van meer dan 90 procent zal hebben. Het mag dan nog zijn op basis van tussentijdse resultaten zonder wetenschappelijke details, het geeft de wereld en dus ook Wall Street een meer concreet perspectief op een normalisering van de economie. De covid-19-pandemie heeft de koersen van vele bedrijven fors doen zakken in de loop van 2020.Dat de voorbije maanden de Amerikaanse beurs zich maar matig heeft laten afschrikken door de presidentsverkiezingen of de pandemie geeft nog maar eens aan dat het potentieel voor de laatste klim bijzonder fraai oogt. Het kan wel eens een wilde rit worden. Er zal nog steeds een zeer soepele Amerikaanse centrale bank zijn, die zelfs meer dan 2 procent inflatie zal toestaan. De nog negatievere rente zal nog meer beleggers met een groter deel van hun vermogen naar aandelen sturen. Er zal uiteindelijk een nieuw stimuluspakket komen van Biden en de bedrijven hebben vooruitzicht op een stevig winstherstel in 2021.Het zijn stevige ingrediënten voor een fraaie beursklim. Tot nu hadden we een stijging van de S&P500-index tot meer dan 4500 punten verwacht. Na de al bij al beperkte correctie leggen we nu de lat voor de piek op minstens 5000 punten. Na de brutale klim is er nog even ruimte voor wat afkoeling, maar daarna zouden we dus wel eens heel mooie tijden kunnen kennen op de Amerikaanse beurs, maar ook op de andere aandelenmarkten.