'Er is een einde gekomen aan de extreme dominantie van de technologiesector in de beursklim', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

2020 blijft in veel opzichten een spectaculair beursjaar. Eentje dat niemand had kunnen voorzien. Eerst was er een zelden geziene val aan het begin van het voorjaar, nadat covid-19 was uitgegroeid tot een pandemie. Daarna was er een haast even spectaculair herstel richting de zomer. Nu is er een nieuwe spectaculaire opstoot.Toch zijn er verschillen tussen de stijging in de zomer en de recente opstoot. De klim na de duik door de uitbraak van de coronacrisis werd volledig gedomineerd door de groeiwaarden in het algemeen en door de techgiganten in het bijzonder. Zij nemen al meer dan een decennium een leiderspositie in de opwaartse beurstrend. Maar die dominantie was nooit zo extreem als in het afgelopen halfjaar. Het ene na het andere record moest eraan geloven. De techgiganten kwamen als grote winnaars uit de covid-19-pandemie. Terwijl klassieke bedrijven en winkels minstens een tijdje dicht moesten, profiteerden de grote technologiejongens van de thuis werkende bevolking. Meer e-commerce, clouddiensten, IT-beveiliging, gaming enzovoort. Het leidde ertoe dat hun gewicht in de indexen nooit geziene proporties aannam. Groot werd nog groter, klein werd nog kleiner. Op het moment dat de huidige opstoot begon, lag de prestatie van de technologiebeurs Nasdaq dit jaar 30 procent voor op de Dow Jones, een index met vooral klassieke, industriële waarden. De voorsprong op de meeste Europese indexen bedroeg vaak zelfs 40 procent.Maar de voorbije weken waren de techaandelen steevast de achterblijvers op de dagen dat de beursindexen stevig uithaalden. De klassieke waarden schitterden en lieten fors hogere koersen optekenen. Voor hen is het geweldig nieuws dat goed werkende vaccins zullen leiden tot een normalisering van de economie in 2021. Dat geeft heel veel ondernemingen weer perspectief. Voor de techgiganten kan dat betekenen dat een deel van de extra groei van 2020 zich volgend jaar niet of minder zal herhalen.We kunnen ons geen fraaie beursstijging voorstellen, waarbij de techgiganten helemaal afwezig zijn. Dat was de voorbije weken ook niet het geval. Maar sinds het erg hoopvolle nieuws over de coronavaccins heeft Nasdaq nog geen nieuw record kunnen vestingen, in tegenstelling tot de andere indexen. Ook voor de bedrijfsresultaten van 2021 is er een enorm verschil tussen veel klassieke bedrijven en de techspelers. Die laatste zullen hun cijfers moeten vergelijken met uitzonderlijk goede resultaten van 2020. Dat wordt een uitdaging. De meeste klassieke ondernemingen zullen volgend jaar een fraai omzet- en winstherstel kunnen laten optekenen in vergelijking met kwartalen waarin hun activiteiten niet of nauwelijks konden plaatsvinden.Is dat een tijdelijk fenomeen of een trendbreuk? We denken dat er een einde is gekomen aan de extreme dominantie van de technologiesector in de beursklim. Het zal wellicht minder extreem zijn dan de voorbije dagen, maar er is sprake van een belangrijke sectorrotatie - van groei naar waarde - in de laatste fase van de beursklim die aan de gang is. Klassieke indexen zullen niet meer moeten onderdoen voor de techgrootheden. De oude economie zal zich in 2021 niet meer laten wegzetten door de nieuwe economie.