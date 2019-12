Tot drie keer toe werd de stierenmarkt in New York bedreigd, maar geen enkele keer zakte de index meer dan 20 procent onder zijn piek. Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

De hamvraag voor de volgende jaren is niet of we nu het ultieme koopmoment voor aandelen beleven. Veel interessanter is of Wall Street aan de vooravond van een berenmarkt - een correctie van meer dan 20 procent vanaf de top - staat. De opgaande trend op de Amerikaanse beurs is al sinds maart 2009 aan de gang. Dat is 128 maanden, een record. In die periode heeft Wall Street, als we de Standard&Poor's 500-index als referentie nemen, een stijging van 360 procent laten optekenen. Inclusief dividenden geeft dat zelfs een return van 475 procent.

...