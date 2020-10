'Dat Warren Buffett zijn oog heeft laten vallen op enkele Japanse waarden is geen toeval. Hij wordt gelokt door de lage waarderingen van Japanse aandelen tegenover Amerikaanse waarden.' Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Een maand geleden was er ook bij ons weer even aandacht voor de Japanse beurs. Toen werd bekend dat Warren Buffett via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway 6,5 miljard dollar in vijf Japanse handelshuizen had belegd. Japan is nog altijd de derde grootste economie ter wereld, maar al geruime tijd niet meer de meest sprankelende. Veel economen spreken zelfs over een comateuze economie. Ten eerste omdat de economie al enige tijd heel veel moeite heeft om nog te groeien en geregeld milde recessies doormaakt. Daarnaast omdat het land last heeft van chronische deflatie (een daling van het gemiddelde prijzenpeil). Er is dus voortdurend weinig inflatie, wat nefast is voor de binnenlandse consumptie. Nieuwe aankopen worden uitgesteld omdat consumenten verwachten dat het product in de toekomst eerder goedkoper dan duurder zal worden.De grote boosdoener is de verregaande vergrijzing van de Japanse bevolking. Al 28 procent van de bevolking is ouder dan 65 jaar. De Japanse vrouw wordt gemiddeld 87 jaar. Japan heeft al 70.000 eeuwelingen onder zijn bevolking, een wereldrecord. Er zijn nog maar twee werkenden voor elke gepensioneerde. Dat is nefast voor de economie. Het land kampt met een laag geboortecijfer met circa 1,5 kind per vrouw, terwijl 2,1 nodig is om de bevolking op peil te houden. De bevolking bereikte haar piek in 2010 met 128,5 miljoen inwoners. Tien jaar later zijn er 2 miljoen Japanners minder (126,5 miljoen) en tegen 2050 zou de Japanse bevolking al gekrompen zijn tot nog 109 miljoen inwoners. De kosten voor gezondheids- en bejaardenzorg is tussen 1990 en 2020 verdubbeld van 11 tot 22 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het land ontkent die problemen eerder en is niet echt bereid tot verandering. Onlangs nam de populaire premier Shinzo Abe om gezondheidsredenen ontslag. Zijn opvolger, Yoshihide Suga, haastte zich om te verklaren dat hij het beleid van zijn voorganger zal voortzetten. Abenomics staat voor forse budgettaire en monetaire stimuli, maar niet voor grondige maatschappelijke hervormingen. Vooral de buitenlandse investeerders hebben hun vertrouwen in de Japanse beurs opgezegd. Ze verkochten vorig jaar voor 43 miljard dollar aan Japanse aandelen. Echt zwaar hebben de indexen daar niet onder geleden, want sinds meerdere jaren koopt de Bank of Japan niet alleen obligaties, maar ook aandelen op. Zo is de centrale bank al onrechtstreeks van heel wat bedrijven de belangrijkste aandeelhouder.Dat Buffett zijn oog heeft laten vallen op enkele Japanse waarden is geen toeval. Hij wordt gelokt door de lage waarderingen van Japanse aandelen tegenover Amerikaanse waarden. De gemiddelde koers-boekwaardeverhouding ligt slechts op 1,2, tegenover bijna 3 voor de Amerikaanse sterindex S&P500. Door die lage waardering en het feit dat de Bank of Japan een bodem onder de koersen legt met haar systematische aankopen, mag als diversificatie een kleine positie in Japanse aandelen worden genomen. Dat doet u het best via een tracker, zoals iShares Core MSCI Japan, Xtracker MSCI Japan en iShares Core MSCI Japan Hedged.