Toen de grote watersnood vorige zomer grote delen van Wallonië en Limburg blank zette, scheen de zon in Oost- en West-Vlaanderen. Als het stormt op de beurs van New York of de beurs van Brussel, gaan beleggers soms schuilen in Hongkong of Mumbai.

Tussen de ellende op de Chinese beurzen en de records van de Indiase aandelen hebben de opkomende markten in 2021 gemengde prestaties neergezet. We vroegen vier specialisten wat we van 2022 mogen verwachten.

Tussen de ellende op de Chinese beurzen en de records van de Indiase aandelen hebben de opkomende markten in 2021 gemengde prestaties neergezet. We vroegen vier specialisten wat we van 2022 mogen verwachten. Yves Ceelen, Head of Portfolio Management bij DPAM, wijst erop dat de malaise van Chinese aandelen voornamelijk door vier redenen te verklaren is. "Ten eerste wordt de economische groei beïnvloed door de aanhoudende gezondheidscrisis en de lokale lockdowns die er nog altijd zijn. Ten tweede is de Chinese centrale bank voorzichtig met elke opstapeling van schulden, omdat dat de Chinese munt kan verzwakken. China probeert de yuan verder te internationaliseren. Ten derde zit het land midden in een vastgoedcrisis, die een impact heeft op de economie en het consumentenvertrouwen. De Chinezen hebben namelijk een groot deel van hun spaargeld in onroerend goed geïnvesteerd. En ten vierde weegt de invoering van strenge regels voor allerhande technologiebedrijven op de waardering van die bedrijven." Chinese aandelen noteren nu met een fikse korting ten opzichte van hun westerse tegenhangers. Voor bedrijven uit de MSCI China-index betalen beleggers minder dan 15 keer de winsten van die bedrijven, terwijl de koers-winstverhouding van de MSCI World 23 bedraagt. Yohan Kadri-Caillaux, medebeheerder van het Sepiam Global Flexible-fonds, meent dat die korting een "interessant instapmoment" biedt, want "de stroom van slecht nieuws zit in de koersen verrekend en buitenlandse beleggers hebben nog maar kleine posities in Chinese aandelen ingenomen".Kadri-Caillaux ziet ook stilaan een verbetering van de economische cijfers in het land. Yves Ceelen daarentegen vindt het terecht dat Chinese aandelen zoveel goedkoper noteren. Wie in Chinese aandelen wil beleggen, concentreert zich volgens Kiran Nandra, head emerging markets equity management bij Pictet Asset Management, het best op "een handvol sectoren die in het recente vijfjarenplan voor de Chinese economie zijn benadrukt: hernieuwbare energie, bedrijfstechnologie en financiën". De Indiase beurs is een van de weinige die het helse tempo van Wall Street kan volgen. De belangrijkste beursindex, BSE Sensex, won meer dan 20 procent in 2021. "Er stroomt geld van zowel kleine Indiase beleggers als grote buitenlandse beleggers naar de beurs van Mumbai. De eerste groep is goed voor ongeveer 15 miljard dollar per jaar, de tweede voor 31 miljard dollar." De Bombay Stock Exchange is omgerekend 3.100 miljard euro waard. Christofer Govaerts, de hoofdstrateeg van Nagelmackers, wijst op het belang van de technologiedienstensector voor de Indiase economie, een sector die sinds het begin van de pandemie profiteert van de wereldwijde versnelling van de digitalisering. De koersen van Indiase aandelen zijn stevig opgelopen, wat Kiran Nandra en Christofer Govaerts voorzichtig maakt. Yohan Kadri-Caillaux vindt de hoge waardering terecht. "De Indiase centrale bank blijft een accommoderend beleid voor groei hanteren. De Indiase premier, Narendra Modi, kondigde een omvangrijk investeringsplan voor infrastructuur aan voor het land, ter waarde van meer dan 1 biljoen euro, dat de ontwikkeling van schone energie moet versnellen en het land in staat moet stellen tegen 2047 energieonafhankelijk te worden. Bij de bedrijven verwachten we een aanhoudende verbetering van de winstgevendheid, dankzij de doorgevoerde hervormingen." Hoewel ze het oneens zijn over de vooruitzichten voor de beurs van Mumbai in 2022, zien de experts wel het langetermijnpotentieel van het op een na dichtstbevolkte land ter wereld. Yves Ceelen vat in enkele regels de contrasten in Zuid-Amerika samen. "Latijns-Amerika kende eerst een sterk economisch herstel, dankzij stijgende grondstoffenprijzen. Daarna ging het licht uit. Heel wat centrale banken in de regio zijn bezig metrenteverhogingen, wat de vooruitzichten op de korte termijn onvoorspelbaar maakt." Kiran Nandra voegt eraan toe: "De Zuid-Amerikaanse aandelenmarkten lijden onder economisch wanbeheer en politieke onzekerheid. Daarom pleiten wij voor voorzichtigheid bij het innemen van posities in die landen." Christofer Govaerts is enthousiast over de vooruitzichten voor Oost-Europa. Hij noemt het "de ideale keuze in het universum van de opkomende markten met gunstige groeivooruitzichten". De inflatie is er nog relatief goed onder controle. Dat is in Turkije bijvoorbeeld wel anders. De opkomende landen bieden volgens Kadri-Caillaux ook kansen voor liefhebbers van obligaties. "We zien potentieel voor hoogrentende bedrijfsobligaties voor duurzame economische groei in 2022. De schuldniveaus van de emittenten zijn sterk gedaald. De vaccinatiecampagnes in de opkomende landen zullen wellicht de bedrijfsresultaten ondersteunen. Het renteverschil tussen risicovollere en minder risicovolle bedrijfsobligaties blijft aantrekkelijk. De effectieve rente bedraagt voor deze activaklasse gemiddeld bijna 7 procent."