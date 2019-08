De escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is dezer dagen hét aandachtspunt van de financiële markten, maar past in een veel ruimer plaatje.

Ook in Washington rinkelen de alarmbellen sinds de Chinese leider Xi Jinping tijdens het recentste vijfjaarlijkse congres van de Communistische Partij in het najaar van 2017 niet alleen heel wat macht naar zich toetrok, maar ook de ambitie uitsprak een technologische wereldspeler te worden. Het is bovendien al jaren duidelijk dat China militaire ambities heeft en zeker in de Zuid-Chinese Zee de dominante positie wil hebben. Kortom, de handelsoorlog die sinds ruim een jaar woedt, past in de strijd om de...