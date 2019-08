De economische groeivertraging begint een impact te hebben op de winstuitkeringen van bedrijven. In België zijn dividenden conjunctuurgevoeliger dan in de Verenigde Staten, zegt onderzoeker Gertjan Verdickt.

Het Belgische ondernemersvertrouwen is in augustus gedaald, voor de vijfde maand op rij. Dat voorspelt weinig goeds voor de economische groei in ons land, die in het tweede kwartaal al was afgenomen tot 0,2 procent. Mocht het tot een recessie komen, of tot twee opeenvolgende kwartalen met een economische krimp, dan zullen de bedrijven minder winst maken. Dat zullen ook de aandeelhouders voelen, die in de winst mogen delen. De bocht wordt stilaan gemaakt.

...