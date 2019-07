'De deal tussen Galapagos en Gilead Sciences is historisch omdat Galapagos de kans krijgt zelfstandig uit te groeien tot het grootste biotechbedrijf van Europa en ook op wereldniveau mee te spelen.' Dat zegt Danny Reweghs, Directeur strategie Inside Beleggen.

We weten dat het woord 'historisch' al te vaak en te goedkoop wordt gebruikt, maar toch vinden we dat de term van toepassing is op de deal tussen Galapagos en het Amerikaanse Gilead Sciences die eerder deze week werd aangekondigd. Veel te lang hebben beleggers in Belgische biotech depressief rondgelopen, terneergeslagen door de commerciële flop van het oogmedicijn Jetrea van ThromboGenics (nu Oxurion). Er was enkel aandacht voor het risico, niet meer voor het potentieel.

Wakker geschud door Ablynx

Jarenlang waren de koersen van de Belgische biotechwaarden extreem laag in verhouding tot de kwaliteit van de pijplijn. Iedereen kreeg een wake-upcall begin vorig jaar toen de Franse farmagigant Sanofi het Gentse biotechbedrijf Ablynx overnam voor 45 euro per aandeel of 3,9 miljard euro. Dat was cruciaal om het besef weer te laten groeien dat er met biotech wel degelijk geld kon worden verdiend. Vele jaren en zelfs nog in de zomer van 2017 kon het Ablynx-aandeel tegen 10 euro worden opgepikt. Toch hadden we gemengde gevoelens bij de overname. Een tweede UCB zou Ablynx niet worden voor investeerders. Intussen hebben de Fransen Ablynx operationeel gekortwiekt, wat we toen al vreesden.

De Galapagos-deal is historisch voor de Belgische biotech.

Grote ambities

Dat scenario wil CEO Onno van de Stolpe bij Galapagos vermijden. Het klikte blijkbaar meteen tussen de nieuwe CEO van Gilead Sciences, Dan O' Day, en Van de Stolpe. De deal is historisch omdat Galapagos de kans krijgt zelfstandig uit te groeien tot het grootste biotechbedrijf van Europa en ook op wereldniveau mee te spelen. Het hoeft deze keer niet bij ambitieuze woorden te blijven. Het zou zo maar eens kunnen dat ze in praktijk worden omgezet. Het geweldige nieuws is dat Galapagos (ruim 8 miljard euro beurswaarde) de kans krijgt een tweede UCB (bijna 14 miljard euro beurswaarde) of zelfs groter te worden. UCB is volgens ons niet al te best bezig. Zijn piekkoers (85 euro) dateert al van eind 2015.

Bijkomende successen

Meteen uw volledige positie in Galapagos verkopen lijkt ons geen goed idee, ondanks de fraaie winst. De slechts mogelijke aanpak is meteen na goed nieuws de ene biotechwaarde te verkopen en na een tegenvallend bericht met het andere biotechaandeel te blijven zitten. In biotech zullen het nooit allemaal successen worden, maar dat moet ook niet. We zien bij Galapagos, maar ook bij Argenx, dat het gezegde 'the winner takes it all' klopt. Zij maken uw rendement, want beide biotechkanjers wisten de afgelopen jaren hun beurswaarde met meer dan 1000 procent te doen toenemen. We mogen niet blind zijn voor de moeilijkheden die sommige bedrijven in de Belgische biotechsector ook hebben. Het is vaak moeilijk op het juiste moment geld op te halen. Maar we zijn ervan overtuigd dat nog bedrijven tot een succes kunnen uitgroeien. Zo straf als Argenx en Galapagos zal hun verhaal wellicht niet meteen worden, maar een stukje vergelijkbaar zou al fantastisch zijn. En dat is zeker mogelijk, ook op zelfstandige basis.