Sell in May and Go Away, zo luidt een van de bekendste beleggingswijsheden. Is dat advies dit jaar van toepassing?

Een van de bekendste beleggingswijsheden is Sell in May and Go Away. Het lijkt een wel heel simpele beurswijsheid. Al hoort die vervolledigd te worden met But Remember to Come Back in September. Uit verschillende onderzoeken blijkt er wel degelijk een kern van waarheid in dat beursgezegde te zitten. Er is voor Wall Street zelfs historisch materiaal dat teruggaat tot het einde van de negentiende eeuw. Daaruit blijkt dat de periode mei-augustus gemiddeld 0 tot maximaal 1,9 procent return oplevert, naargelang het onderzoek en de periode. Dat is een stuk minder dan de periode september-april, waarvoor de gemiddelde rendement...