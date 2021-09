Het Antwerpse chemiebedrijf Azelis heeft zijn intention to float op Euronext Brussel de wereld ingestuurd. Kleine beleggers kunnen niet inschrijven op de beursintroductie.

"Azelis is de schakel tussen 2200 leveranciers van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten en meer dan 45.000 klanten", lezen we. Sectorgenoten zijn het Nederlandse IMCD en het Duitse Brenntag, dat op 20 september in de DAX komt. Azelis hoopt met de nieuwe aandelen circa 880 miljoen euro op te halen, om schulden terug te betalen. De aandelen zijn in eerste instantie voorbehouden voor grote beleggers.

1. Is het spijtig dat kleine beleggers de eerste beursdag missen?

Bij twee van de drie introducties op de Brusselse beurs in 2021 was de eerste beursdag fantastisch. Waterzuiveraar Ekopak won op de eerste dag meer dan 7 procent en staat vijf maanden later op 23 procent winst. Bij de gewasbeschermer Biotalys is er een nipt verlies voor de beleggers van het eerste beursuur, terwijl zij die vanaf de tweede beursdag instapten op een winst van 7 procent zitten. Het internet- en tv-platform Choice tenslotte won 10 procent op zijn eerste dag op het minder streng gereglementeerde Euronext Access. Daarna ging het snel bergaf. Choice is 20 procent minder waard dan bij de beursintroductie.

2. Blijven beleggers beter weg van nieuwkomers?

Onderzoek wijst uit dat bedrijven het vaak lastig hebben in hun eerste jaar op de beurs. Er is een tracker op de markt - Rennaissance IPO ETF - die Amerikaanse aandelen koopt, vijf dagen na hun beursintroductie en ze na twee jaar weer verkoopt. In 2021 hinken de Amerikaanse beursdebutanten (+8%) stevig achter op de Amerikaanse beurs (+23%). Maar op vijf jaar bracht de Rennaissance IPO ETF twee keer zoveel op als een korf S&P500-aandelen. Wie graag op veilig speelt, wacht beter tot de eerste woelige beursdagen, of zelfs -jaren, achter de rug zijn.

