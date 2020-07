'De grote techbedrijven zijn het eerste halfjaar gemiddeld met 23 procent gestegen, Amazon zelfs met 40 procent', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Ook wie al enkele decennia op de beursvloer actief is, moet toegeven dat hij of zij zo'n volatiel halfjaar nog niet vaak of nooit heeft meegemaakt. Het eerste kwartaal was een van de slechtste kwartalen ooit op de aandelenmarkten, maar het tweede was dan weer een van de beste kwartalen. Uit die rollercoaster kunnen we enkele belangrijke lessen trekken.Het spectaculaire beursherstel in het tweede kwartaal kan onmogelijk los worden gezien van de massale geldinjecties van de centrale banken die, in tegenstelling tot tijdens de bankencrisis, nu wel snel en heel fors hebben ingegrepen. Dat heeft niet alleen beleggers weer vertrouwen gegeven, maar ook de aandelenmarkten de nodige liquiditeiten verschaft om de koersen weer hoger te stuwen.Beleggers moeten er meer en meer rekening mee houden dat de beurzen een steeds grotere volatiliteit kennen, ook de komende jaren. Gekke bewegingen als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis lijken vanzelfsprekend. Maar ze worden ook gevoed door de opkomst van beleggen op basis van algoritmen, programmatrading waarbij automatisch wordt gekocht en verkocht als bepaalde weerstand- en steunniveaus worden doorbroken.Een fenomeen dat al jaren aan de gang is en nu heel sterk naar voren komt, is dat de bedrijfsresultaten lang niet meer richtinggevend zijn om het beursverloop in te schatten. Ze zijn hoogstens nog bepalend voor de individuele koersprestatie. De beurs en de economie raken steeds meer losgekoppeld van elkaar. Ook dat werd in het eerste halfjaar bevestigd.De tendensen van de voorbije jaren, met een opvallende voorkeur van beleggers voor groeiwaarden boven waarde-aandelen, zijn niet omgekeerd door de coronacrisis. Ze zijn zelfs nog versterkt. Dat is misschien de belangrijkste conclusie uit de eerste jaarhelft. De dominantie van de techgiganten was de voorbije maanden nooit groter op de beurs. Terwijl de Dow Jones-index en de S&P500-index respectievelijk met -11 en -4 procent het tweede halfjaar ingingen tegenover het jaarbegin, stonden de ruimere Nasdaq Composite-index en de selectievere Nasdaq100-index halfweg respectievelijk +11 en +16 procent hoger. Om de eenvoudige redenen dat de techgiganten gemiddeld met 23 procent zijn gestegen in de eerste zes maanden, Amazon zelfs met 40 procent.