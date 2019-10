JP Morgan Asset Management neemt een duidelijke positie in op de markt van de actieve ETF's, als alternatief voor indexproducten.

De markt van de ETF's (beursgenoteerde fondsen of trackers) is de voorbije 25 jaar buitengewoon gegroeid, en beheert nu een vermogen van meer dan 6000 miljard dollar. Het aantal producten is fors toegenomen en beleggers kunnen kiezen uit een heel mooi aanbod, gespreid over diverse regio's en vermogenscategorieën. Het type fondsen is bovendien gediversifieerd: van passieve index-ETF's met lage kosten naar slimme bètaproducten en nu ook actief beheerde ETF's.

Actief beheer

"We hebben vrij laat de stap gezet naar de markt van de ETF's", zegt Olivier Paquier, ETF head of Continental Europe bij JP Morgan Asset Management. "We moesten iets innoverends voorstellen om een plaatsje in dat segment te veroveren." Terwijl passieve ETF's hun efficiëntie hebben bewezen in heel liquide vermogenscategorieën (zoals Amerikaanse largecaps), zijn actieve ETF's een interessant alternatief voor segmenten waarin actief beheer van de posities het verschil kan maken.

"Net zoals een traditioneel fonds beschikt een actief beheerde ETF over een onderzoeksteam en een beheerder die vanuit hun overtuigingen investeren, met rendementsdoelstellingen ten opzichte van de benchmark." Er zit wel een verschil in de transparantie van de portefeuille. Doordat het product beursgenoteerd is, moeten alle posities en alle wijzigingen die in de loop van een dag worden doorgevoerd, integraal en permanent worden gepubliceerd.

"Wij bieden zowel ETF's aan die bestaande actieve en passieve strategieën dupliceren, als volledig originele producten die ideaal zijn voor een verhandeling op de beurzen." JP Morgan Asset Management heeft al 56 passieve, slimme bèta- en actieve ETF's op de markt gebracht, met uitstaande bedragen tot 30 miljard dollar. "We hebben bovendien de ambitie elk kwartaal twee tot drie nieuwe producten te lanceren, om voordelige oplossingen voor te stellen, of om innovatieve producten aan te bieden aan de klanten."

Obligatiehouders

Sinds begin 2019 ondergaat de ETF-markt grote omwentelingen: producten die op de beurzen beleggen, verliezen duidelijk terrein tegenover obligatie-ETF's, die een grote instroom hebben geboekt. "In het huidige klimaat zijn veilige beleggingen zeldzaam, en die obligatieproducten bieden een praktische oplossing om snel bescherming te zoeken zonder het einde van de beursdag te moeten afwachten", stelt Olivier Paquier vast. "Een van onze succesvolste actieve ETF's is gewoon een kortlopend obligatieproduct (met looptijden tussen drie en twaalf maanden), dat sinds de lancering een beheerd vermogen van 600 miljoen dollar heeft aangetrokken, en dat private bankiers en bedrijven gebruiken om hun liquide middelen op korte termijn te beheren."