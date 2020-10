De Zwitserse vermogensbeheerder RobecoSAM brengt een nieuw fonds op de markt om in te spelen op groeiende sectoren zoals recyclage.

De mensheid consumeert in een jaar 1,75 keer meer dan de aarde kan produceren. Dat is onhoudbaar. Wereldwijd wordt elk jaar slechts 9 procent van de gebruikte grondstoffen gerecycleerd, volgens het Circularity Gap Report 2019 van de Europese Unie. Bedrijven die daar iets aan proberen te doen, komen op de radar van het beleggingsfonds RobecoSAM Circular Economy Equities (ISIN-code LU2092758726). Het product wordt gerund door Holger Frey, die tien jaar fondsbeheerder was bij Deutsche Asset & Wealth Management (nu DWS). Hij stapte in 2016 over naar RobecoSAM. Die Zwitserse vermogensbeheerder is een van de pioniers in duurzaam beleggen in Europa en een dochter van de Nederlandse vermogensbeheerder Robeco. Eind juni had RobecoSAM 16 miljard dollar in beheer. Frey zoekt naar beleggingskansen langs vier assen. De eerste as zijn alternatieven voor grondstoffen die uitgeput dreigen te raken, zoals fossiele brandstoffen. Daarnaast investeert hij in bedrijven die de consumptie van grondstoffen in het productieproces helpen terug te dringen. De deeleconomie en recyclage vormen de derde en de vierde as. De 73 lijnen in de portefeuille lopen sterk uiteen: van voeding (Nomad Foods) tot internetarchitectuur (Akamai Technologies), maar vooral technologie, industrie, grondstoffen en consumptie zijn sterk vertegenwoordigd. Er zitten vooral onbekende en middelgrote bedrijven in de portefeuille, waaronder ook West Fraser Timber en Canfor Corp, die in Noord-Amerika en Canada houtproducten maken, Cavco Industries, een specialist in groene gebouwen, en Ball Corp, dat alternatieven voor plastic verpakkingen produceert.RobecoSAM Circular Economy Equities won sinds Nieuwjaar 5 procent. "De coronapandemie had positieve én negatieve gevolgen voor de circulaire economie", zegt Frey. "Positief was onder meer de sterk gestegen fietsverkoop en het veelvuldige gebruik van digitale platformen om thuis te werken." Het delen van producten en diensten daarentegen kreeg een deuk door de vrees voor besmettingen. Holger Frey is ervan overtuigd dat de gezondheidscrisis niets afdoet aan de noodzaak om wereldwijd een duurzamer consumptiemodel op poten te zetten. "Als we willen dat de toekomstige generaties een aanvaardbare levensstandaard behouden, moeten we investeren in de transitie naar een circulaire economie. In Europa worden de overheden zich daar meer en meer bewust van. Ze bannen het gebruik van plastic wegwerpproducten en verpakkingen. De komende jaren nemen ze zeker nog andere initiatieven." "Er is ook meer en meer wetenschappelijk bewijs dat er een rechtstreeks verband is tussen de ontbossing en infectieziektes", vervolgt hij. "Dat versterkt de noodzaak om met duurzamere bouwmaterialen aan de slag te gaan." In België zijn slechts twee andere fondsen op de markt met de circulaire economie als beleggingsthema: BlackRock BGF - Circular Economy Fund (ISIN-code LU2041044178) en Candriam SRI Equity Circular Economy (ISIN-code LU2109441688).