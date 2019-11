'Al ruim een jaar zit de wereldeconomie opgescheept met het uit de hand gelopen handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De schade is groot', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Dat de globale economie nog niet in een recessie vervallen is, heeft ze aan de dienstensector te danken. In de industrie is er wel al een recessie. De ontwikkelingen in de handelsoorlog domineerden in de voorbije twaalf tot achttien maanden ook heel vaak de beursbewegingen. De Verenigde Staten en China zijn dan ook de grootste economieën ter wereld.

...