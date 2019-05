Een van de markantste financiële ontwikkelingen van dit jaar is de verrassende verrijzenis van de bitcoin. Milllennials zien cryptomunten wel zitten als beleggingsalternatief.

De bitcoin, de bekendste onder de cryptomunten, is dit jaar in waarde verdubbeld en weer aan een dolle rit bezig. Heel merkwaardig, want de bitcoin leek op sterven na dood na het dramatische jaar 2018, waarin de virtuele munt nog piekte op 19.000 dollar, om midden december tot een bodem net boven 3000 dollar terug te vallen. En toch, wie in 2010 in die virtuele munt 1000 dollar investeerde, heeft vandaag zijn schaapjes op het droge, want de waarde van die belegging is opgelopen tot om en bij 120 miljoen dollar.

De grafiek van de bitcoin in dollar vertoonde in 2017 de typische parabolische vorm van een zeepbel. De beleggingswereld blijft zowat de enige wereld waarin almaar meer mensen iets willen kopen naarmate het duurder wordt. Er was ook het typische opbod aan stratosferische koersdoelen voor de cryptomunt. Heel vaak werden die weggelachen, maar die niveaus kwam toch sneller dichterbij. En dan volgde de zware klap van vorig jaar.

De bitcoin werd in 2008 voorgesteld in een paper door de softwareontwikkelaar Satoshi Nakamoto als een gedecentraliseerde, volledig van de overheden onafhankelijke, digitale of virtuele munt. Bitcoin is lang niet de enige virtuele munt, maar wel veruit de populairste. Volgens de gespecialiseerde website CoinMarketCap bestaan er intussen ver over duizend cryptovaluta's met een totale marktwaarde in de buurt van 200 miljard dollar en een gemiddeld dagvolume van zowat 3 miljard dollar.

De huidige spectaculaire rush is niet de eerste in de geschiedenis, want ondanks de toenemende interesse blijft 200 miljard dollar een relatief kleine markt. Ter vergelijking: de Amerikaanse obligatiemarkt bedraagt 31.000 miljard dollar, de wereldwijde goudmarkt 8200 miljard dollar, en de beurswaarde van Apple, Amazon en Microsoft heeft op haar piek de grens van 1000 miljard dollar bereikt.

Vlucht voor millennials

Verwacht van ons geen eenduidige verklaring voor de opflakkering van de interesse voor de cryptomunten. Uit enquêtes blijkt wel het grote wantrouwen van millennials, de generatie die is geboren tussen 1981 en 1996, tegenover de traditionele banken. Op jonge leeftijd werden zij met de bankencrisis geconfronteerd. Velen staan wel open voor een alternatief, digitaal beleggingsinstrument als vluchtweg. Succes absoluut niet gegarandeerd!

We hebben in de loop van 2017 gewaarschuwd voor het risico van een koersverlies met 80 tot 90 procent, zodra de zeepbel zou worden doorprikt. We maakten de vergelijking met de tulpenbollenmanie die in 1637 in Nederland ontplofte door de grote afstand tussen de reële waarde en de marktwaarde. Dat maakt een fundamentele analyse hoe dan ook zinloos. We mogen bovendien niet vergeten dat de klim er komt op een moment dat er nog altijd geregeld schandalen opduiken, waarbij hackers beslag leggen op bitcoins en andere cryptovaluta.