Het is een annus horribilis voor de bioscoopexploitanten. De lockdown na de uitbraak van covid-19 trof het gros van de sectoren, maar de entertainment- en de bioscoopsector kregen geen zicht op normalisering. Vanaf juni konden de bioscopen geleidelijk aan weer opengaan, al waren er verschillen van land tot land. Dat gebeurde wel onder strikte voorwaarden, waarbij doorgaans maar een derde van de capaciteit mocht worden benut.Dat wil niet zeggen dat bioscoopexploitanten ook maar een derde van het normale aantal bezoekers kunnen ontvangen, want bij de meeste voorstellingen is minder dan een derde van de zaal gevuld. Maar het is natuurlijk wel een handicap op piekmomenten in het weekend. Bovendien zet de mondkapjesplicht een rem op de verkoop van cola en popcorn, en dat zijn precies de zaken die de winstmarges van de bioscopen opkrikken. Bioscoopuitbaters trekken dus niet alleen veel minder volk aan dan voor de coronacrisis, ze consumeren gemiddeld ook minder.Omdat er minder volk naar de bioscoop komt, willen de filmproducenten hun topfilms niet meer in de zalen brengen. Ze wachten met die potentiële kaskrakers tot er coronavaccins beschikbaar zijn. Dat is een vicieuze cirkel. Deze zomer schrikte de bioscoopsector al eens op toen Disneybesliste de kaskraker Mulan rechtstreeks naar zijn streamingplatform Disney+ te brengen. Nul inkomsten voor de bioscoopuitbaters. Enkel de actiefilm Tenet, waar ook lang naar was uitgekeken, kwam de voorbije tijd naar de zalen. Dat was verre van een flop, maar gigantisch veel geld hebben de uitbaters er niet aan verdiend. Er ging vorige week een nieuwe schokgolf door de bioscoopsector, toen filmstudio Universal besliste de 25ste James Bond-film No Time to Die - de laatste met Daniel Craigin de hoofdrol - opnieuw zes maanden uit te stellen, tot april 2021. Prompt besliste de met schulden beladen cinemagigant CineWorldom zowel in de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk opnieuw de deuren te sluiten. Gelukkig hebben de twee Belgische bedrijven met een stevige link met de bioscoopsector niet meteen financiële zorgen. De entertainmentdivisie van Barco (led-walls en digitale cinema) is weliswaar zwaar getroffen en ook de Enterprise-afdeling van de groep (controlekamers en de populaire vergadertool ClickShare) zag de orders fors teruglopen. Maar Barco heeft een nettokaspositie en de Healthcare-divisie profiteert van de grotere aandacht voor de gezondheidszorg. Tegen minder dan de helft van de piekkoers is het aandeel er een om in de gaten te houden voor 2021.Idem voor Kinepolis,dat nog zwaarder getroffen is en op 30 juni nog 143,4 miljoen euro in kas had (-52,1 miljoen tegenover eind februari). De opgelopen schuldgraad tot 5,04 keer de ebitda (bedrijfskasstroom zonder leaseverplichtingen) geeft misschien niet de gedroomde uitgangspositie om stevig van deze crisissituatie te profiteren, maar het overgrote deel van de complexen is in eigen bezit. Pas in 2022 komt er een belangrijke vervaldag voor de terugbetaling van schulden. Paniekvoetbal over het aandeel hoeft dus nog niet. Het is eveneens een potentieel stevige herstelkandidaat voor volgend jaar.