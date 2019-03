Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen analyse

'De Amerikaanse centrale bank speelt een cruciale rol in de stierenmarkt op Wall Street'

De gemiddelde duur van een stierenmarkt sinds 1900 is 54 maanden of 4,5 jaar. Intussen haalt de belangrijkste Amerikaanse beursindex dus al ruim het dubbele en niemand durft nog te stellen dat we al in de blessuretijd zitten.