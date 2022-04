'De raad van bestuur van Euronav kiest voor een fusie met het Noorse Frontline van John Frederiksen. De familie Saverys zei nadien van Euronav een maritieme en industriële cleantechspeler te willen maken. Beide projecten zijn valabel voor Euronav, maar ze worden aan de aandeelhouders gepresenteerd als twee scenario's die tegenover elkaar staan.'

Tussen de leiding van het olietankerbedrijf Euronav en zijn grootste aandeelhouder, CMB van de familie Saverys, zit een haar in de boter. Het gaat over de toekomststrategie van de vennootschap. De raad van bestuur van Euronav kiest voor een fusie met het Noorse Frontline van John Frederiksen. De familie Saverys zei in een persbericht de dag nadien van Euronav een maritieme en industriële cleantechspeler te willen maken. Een diversificatie richting ammoniak en waterstof in plaats van het transport van uitsluitend olie.

De aandeelhouders van Euronav moeten een keuze maken.

Beide projecten zijn valabel voor Euronav, maar ze worden aan de aandeelhouders gepresenteerd als twee scenario's die tegenover elkaar staan. De aandeelhouders moeten een keuze maken. Die gênante situatie had kunnen worden voorkomen als de familie Saverys referentieaandeelhouder van Euronav was gebleven en haar zitjes in de raad van bestuur had behouden. In 2020 verdween CMB bijna volledig uit het aandeelhouderschap. Daarvan heeft John Frederiksen gebruikgemaakt om zo'n belang op te bouwen in Euronav dat hij als belangrijkste aandeelhouder zijn fusieplannen kon voorleggen.

De top van Euronav bleek daar oren naar te hebben. De familie Saverys moet onraad hebben geroken en heeft in ijltempo weer een participatie van meer dan 13 procent in Euronav opgebouwd. CMB is daarmee weer de belangrijkste aandeelhouder, maar is nog niet vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Het moet nu van aan de zijlijn alsnog het fusieplan tussen Euronav en Frontline proberen te verijdelen of om te buigen richting zijn eigen ideeën. Dat is weinig comfortabel als je Euronav je 'baby' noemt, het is zelfs pijnlijk.

