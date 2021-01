'De komende zes maanden zien we flink wat opwaarts potentieel voor de edelmetalen', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

2020 was een historisch jaar door een ongeziene gezondheidscrisis en daaropvolgend een diepe economische crisis. In die context zou het bijzonder teleurstellend zijn geweest, mochten de edelmetalen hun beschermende rol als diversificatie van de portefeuille niet hebben gespeeld. We zijn dus blij te kunnen aangeven dat de goudprijs in 2020 met 24,6 procent is gestegen en de zilverprijs zelfs met 47,4 procent. Al moeten we daaraan toevoegen dat het om stijgingen in dollar gaat. Beleggers in euro zien 11 procent van die stevige winsten afgeroomd.Eind maart zag het er nog helemaal anders uit voor de bekendste twee edelmetalen. Aan het einde van het eerste kwartaal was de zilverprijs ongeveer 35 procent gedaald ten opzichte van het begin van het jaar. Maar daarna volgde een spectaculaire remonte van 127 procent richting het einde van 2020. Ook goud ging eerst mee in de algemene verkoopgolf in de zoektocht naar liquiditeit, maar beperkte eind maart nog de schade tot -4 procent tegenover begin vorig jaar. De stijging achteraf was dan ook minder spectaculair met 30 procent.Dat zilver ook aan het einde van het jaar goud overtrof, vinden we betekenisvol voor dit jaar. We zijn ervan overtuigd dat de normalisering van de economie daarin een rol speelt. Het industriële gebruik van goud is relatief beperkt. Zilver heeft meerdere industriële toepassingen en dook eerst fors naar beneden door de invoering van de lockdowns, maar profiteerde de jongste maanden meer van het vooruitzicht dat de economische activiteit weer zal normaliseren door de goede werking van de vaccins. Er zijn dus fraaie returns voor de edelmetalen over 2020. Al zag het er deze zomer nog een stuk beter uit. We hebben begin augustus aangegeven dat er een tussentijdse terugval zat aan te komen. Die was logisch, gezien de explosieve klim tussen april en juli en het extreme enthousiasme van analisten en beleggers op dat moment. Die tussentijdse correctie duurt al een klein half jaar sinds het goud een historisch record (voor het eerst sinds 2011) bereikte boven de magische grens van 2000 dollar per troy ounce.Dat is perfect normaal. Het tast dan ook geenszins ons vertrouwen aan in dit uiterst positieve verhaal voor de lange termijn. We beleven een seculaire, langdurige haussemarkt voor de edelmetalen, die nog vele jaren zal meegaan. De vorige stierenmarkt duurde van rond de eeuwwisseling tot in 2011 en bracht de goudprijs van 250 naar 1900 dollar per troy ounce, of zowat een verzevenvoudiging. De combinatie van het vele geld dat de centrale banken in het systeem pompen, dat de reële (nominaal - inflatie) rente negatief houdt, de gigantische gaten in de begrotingen wereldwijd, een globaal exploderende schuldenpandemie, gekoppeld aan een structureel lager groeitempo doet ons denken dat deze haussemarkt minstens dezelfde omvang zal hebben als de stijging in 2000-2011. De komende zes maanden zien we flink wat opwaarts potentieel. Na de tussentijdse correctie verwachten we dat goud, zilver en de mijnaandelen beduidend hoger gaan dan hun piek uit de zomer van 2020.